Procuradora de Tacna renuncia por “actos de corrupción” en gestión de gobernador Juan Tonconi

La procuradora ad hoc del Gobierno Regional de Tacna, Cristina Paco Gutiérrez, presentó su carta de renuncia el último viernes. Argumenta “graves actos de corrupción” al interior de esa institución y que- según ella- son permitidos por los funcionarios.

En una larga lista de casos, Paco destacó que uno de los más graves fue la presión que recibió de parte del gerente general de esa institución, Luis Valdivia Salazar, para suspender el lanzamiento de un predio invadido en el distrito La Yarada Los Palos. El predio pertenece al Proyecto Especial Tacna (PET), institución que depende del gobierno regional. Lo ocupan agricultores.

“Prácticamente el gerente me coaccionó para que firme el documento para desistir de un proceso de desalojo. Y no podemos hacerlo, porque es un proceso culminado, y eso solo lo puede decidir el juez. Fue un maltrato la forma en que me habló.”, declaró Paco.

También detalló que el gerente se reunió con las asociaciones invasoras, conformadas por agricultores. Ellos realizaron una masiva protesta en el gobierno regional y se reunieron con el gobernador el 18 de abril.

Paco aseveró que no participó de la reunión y que desaprobaba que el Ejecutivo Regional diera esperanzas a las asociaciones, calificando el hecho como un acto de populismo. Además dijo que el Proyecto Especial Tacna prestó nulo interés en el caso y no brindó apoyo para el desalojo (el cual finalmente se frustró).

“Yo he denunciado a todos los funcionarios que han colaborado en evitar el desalojo”, dijo la abogada. También detalló que en existe una denuncia sobre trabajadores fantasma en la Procuraduría Regional, la cual ha llegado al consejo regional, sin embargo el Ejecutivo no tomó ninguna acción. A elllo se suma que detectó que un caso similar en el PET.

Por último recordó sobre el hallazgo de maquinaria del gobierno regional en labores de una empresa privada, donde se observó una camioneta del gobierno regional. “Son muchas cosas que ocurren en el gobierno regional y no se toman acciones. Yo no puedo tolerar estos casos y menos presiones.”, concluyó.

Rechaza acusación

El gerente Valdivia negó haber presionado a Paco para desistirse del desalojo. Refirió que, a través de la resolución ejecutiva regional N°131-2022, emitida el viernes, la abogada fue cesada de su cargo por el gobernador Juan Tonconi Quispe. Según el gerente, la notificaron horas antes de presentar su carta de renuncia.

Sobre el caso de trabajadores fantasma, el gerente calificó de ligeras las declaraciones de Paco. “Ni ella misma sabe quiénes son esos trabajadores fantasma ni cuántos son. Niego rotundamente que existan hechos así en el gobierno regional.”, afirmó Valdivia.

Respecto a la maquinaria, sostuvo que el caso fue aclarado pues la Región alquiló la maquinaria amparada en la ley. Sobre el motivo que tendría Paco para denunciar estos hechos, el gerente comentó que quizá la abogada tenga ambiciones políticas de alcanzar algún cargo público y por ello busca protagonismo.

Por su parte la abogada Paco concluyó en que puso en alerta a la Fiscalía Penal de lo sucedido en la Región y denunció a Valdivia por maltrato.

Se conformó mesa por La Yarada Alta

El 21 de abril los agricultores de 22 asociaciones del sector La Yarada Alta, que ocupan los predios del Proyecto Especial Tacna, se reunieron con el gerente regional, la congresista por Tacna Nieves Limachi Quispe y otros funcionarios regionales, para desarrollar una mesa de trabajo. Los representantes de las asociaciones afirmaron que ocupan los predios desde el 2004 y que el circutito económico que deja el agro en la zona sería destruido si se concluye con el desalojo .