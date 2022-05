Viuda denuncia supuesta suplantación de identidad que le impide cobrar pensión de su esposo

Nicolasa Rosales, esposa de un jubilado fallecido de la PNP, reclama que solo recibe la suma de 12 soles mensuales como pensión de viudez. Sin embargo, pese a las constantes demandas hacia la institución, sigue sin recibir alguna solución.

“El 11 de noviembre del 1962, la Policía me dio la noticia de que mi esposo había fallecido, pero cuando ya lo habían enterrado y, desde ese momento, solo he recibido 12 soles por parte de la institución para mantener a mis cuatro hijos”, declaró Nicolasa Rosales en “Exitosa”.

A Nicolasa, en el Gobierno de Fujimori, le entregaron solo 25 soles, y como aguinaldo le dieron 150, cuando le correspondía 350 soles. Pese a constantes reclamos, nunca le brindaron razones o una explicación sobre el caso.

La mujer, cansada de no ser escuchada, decidió consultar con un abogado sobre su caso. Así, el hombre de leyes le dijo que tenía el derecho de percibir el 100% de la paga . Es ahí cuando la madre soltera realizó una demanda a la institución de policías.

Luego de tanta presión por parte del representante legal, el organismo le entregó el expediente, pero incompleto. Solo le dieron la resolución de baja y el EP12, y hasta la fecha no le entregan lo correspondiente.

La jueza que lleva el caso le afirmó que desde un inicio ella debió recibir 380 soles, y no 12. Luego, Nicolasa descubrió que hay varias solicitudes a su nombre en las que piden aumento sin su autorización.

En la instancia, que fue elaborada sin su consentimiento, se declara que ella es madre soltera con cuatro hijos, y le aumentan 450 soles. Luego realizan otra solicitud con la misma justificación y le suben a 800 soles, pero no ha recibido ninguno de los montos.

Nicolasa se enteró, por el expediente que le dio el abogado y que le negaba la institución, que el primer aumento fue de 300, y ella recibió 12 soles; luego subió a 600, y le dieron 30 soles, cuando aumentó a 3.000 y por primera vez le entregaron 980 soles, pero montos incompletos.

“Yo no he realizado ninguna solicitud de aumento, eso lo hicieron por debajo y sin mi consentimiento. No he recibido ninguno de esos montos. Quiero que se investigue a profundidad quién ha recibido por mí esa paga que yo tanto necesitaba para criar a mi cuatro hijos” declaró Nicolasa en “Exitosa”.

Todas las pruebas se han presentado a la jueza, pero ha declarado infundado el caso. Una solicitud en la que se exigía que se haga una investigación oficial a la PNP para descubrir a los responsables.

“Quiero que se investigue por qué alguien se ha hecho pasar por mí”, exigió Nicolasa Rosales en “Exitosa”.