La Victoria: delincuente roba celulares y afirma que era para comprar pañales en oferta

Jordy Josue Arana, de 21 años, fue capturado por la Policía Nacional del Perú tras robar a un motorizado en plena calle en el cruce de las avenidas México y Palermo, en el distrito de La Victoria.

El malhechor, conocido como ‘Malafacha’, se justificó al afirmar que robó para comprar los pañales de su hija, incluso dijo que compraba con descuento , según un informe de Latina.

“Mi hija no tiene pañales. Yo sé que no es justificación, pero no tengo para los pañitos ni para comprar fórmula”, dijo ante las autoridades.

“¿Cuánto te iban a dar por el celular?”, le consultó una agente PNP. El detenido respondió: “200 soles″. “¿Con eso ibas a comprar pañales?, le preguntó el policía. “En Inkafarma tengo descuentos”, respondió el delincuente.

Los agentes del grupo Terna, quienes seguían cada paso que daba Jordy Josue, grabaron el momento exacto cuando este robó el aparato móvil a su víctima en medio de la pista.

“Estaba el semáforo rojo y un joven me arranchó el celular . Traté de seguirlo”, contó el agraviado, quien nunca imaginó que siete policías se abalanzarían contra el delincuente.

La agentes también llegó a capturar a Omar Muñoz Romero (18), cómplice de ‘Malafacha’, quien cuenta con varios antecedentes policiales por asaltos. Ambos fueron llevados a la dependencia de La Victoria.