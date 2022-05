Liberan a sujeto que tiene 28 denuncias por violación sexual y robo

Un hombre que se presentaba como un próspero empresario, situación que, según la Policía Nacional del Perú (PNP), era su modus operandi, fue capturado. Sin embargo, la Fiscalía lo dejó en libertad.

Según América Noticias, 28 denuncias pesan en contra del sujeto identificado como Paolo Laursen Herencia de 29 años, alías ‘El villano’. Muchas de estas son por los delitos de violación sexual y hurto agravado en las ciudades de Lima e Ica.

“Registra un promedio de 28 denuncias policiales por similares modalidades delitos como violación sexual y pepeo. Él dopa a sus víctimas y luego hurta sus pertenencias”, dijo el comandante PNP José Galvez, jefe de la Depincri Comas.

En sus redes sociales él decía ser Paolo Santana o Logan Da Souza, personaje que ‘era dueño’ de un hotel en Paracas, decía vivir en las Casuarinas en el distrito de Surco y ser administrador de una importante compañía; no obstante, es bartender en un restobar.

La PNP indicó que el acusado invitaba a salir a sus víctimas, les invitaba algo de licor y luego ellas amanecían en un cuarto de hotel sin sus objetos de valor.

“Yo lo conocí por Facebook, se llamaba Logan Da Souza y me dijo que tenía 30 años. Hemos conversado por una hora y yo no recuerdo cómo me quedé dormida, luego busco mis cosas y veo que no tengo mi celular, mi tarjeta, ni mi DNI. Creo que ha pensado que tengo mucho dinero en mi tarjeta. Yo recuerdo haber tomado como seis o siete vasos y nada más, me desperté sin ropa”, dijo una de su víctimas, quien señaló que se hicieron movimientos de su tarjeta desde la ciudad de Pisco a las 9.00 p. m., momento en el que ella estaba inconsciente.

En la mayoría de los casos, el sujeto en cuestión llevaba chicas de Lima a Pisco con el cuento de que les iba a dar trabajo, pero terminaban dopadas. Una última denuncia contra Laursen Herencia se registró el pasado 11 de mayo de este año, una joven policía de 28 años también cayó en las mentiras del joven. Ella denunció ser víctima de violación y robo.

Tras este último hecho, los agentes policiales realizaron un operativo denominado Impacto 2022, logrando la identificación y captura de ‘El villano’, en un cuarto alquilado ubicado en el distrito de San Martín de Porres. Sin embargo, la Cuarta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra La Mujer y los Integrantes del grupo familiar de Comas cambiaron la orden de detenido a citado; por lo tanto, ordenaron su inmediata libertad.

“Que se haga justicia, no sé cuántas víctimas más habrá, no sé qué esperan las autoridades, quieren que él mate a las mujeres y que hayan más violaciones, más abusos, más robos por parte de ese señor”, sostuvo la madre de una de las agraviadas.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).