Cañete: menor de 7 años con complicada patología busca cama en hospitales de Lima

Por Katherine Ayarza Chávez

Ya son 22 días que Carlos Daniel Isuiza Jesús, de 7 años de edad, se encuentra parcialmente sedado en el área de pediatría del hospital Rezola de Cañete, dado que, hasta el momento, no cuenta con un diagnóstico claro sobre su situación médica.

El infante fue trasladado desde el centro salud del AA. HH. Olof Palme, Chilca, luego de haber presentado constantes convulsiones, altas fiebres y vómitos. Sin embargo, desde el día que ingresó, 29 de abril, los médicos del nosocomio Rezola, no han podido detectar con presición cuál sería la anomalía.

Aunque sospechan de que podría tratarse de un caso de TBC cerebral, pues el padre del menor es TBC positivo, el resultado de la prueba de su hijo dio negativo.

“Un doctor me dijo que tiene una bacteria en el cerebro que puede estar relacionado con el TBC, pero luego viene otro doctor y me da otro diagnóstico”, menciona Blanca Flor Jesús Simón, madre del menor.

Asimismo, denunció que desde el día que ingresó le confirmaron que iban a referirlo de emergencia a un hospital de la capital, debido su grave estado. No obstante, 12 días después, descubrió que jamás habían realizado el trámite y fue recién ahí que lo ejecutaron .

Al no saber cómo controlar las convulsiones y vómitos, el personal médico solo ha atinado a sedarlo, de esta manera, desde hace 22 días el niño de 7 años, se encuentra incosciente y alimentándose mediante sonda.

“No veo mejoría en mi hijo, él no habla, no come con normalidad, no te abre los ojitos, quiere tratar de abrirlos, pero no puede, todo el día durmiendo y durmiendo”, señala la madre.

Es importante recalcar que, como ya se han cumplido 21 días del primer tratamiento, algunos pediatras del hospital Rezola han determinado darlo de alta , lo cual ha preocupado a la madre del menor pues indica que no ve mejorías su hijo y no sabría como cuidarlo sin ayuda médica.

Respuesta del hospital Rezola

En comunicación con este medio, Blanca Hurtado, representante de imagen del centro médico, indicó que desconoce acerca de la demora de las referencias , sin embargo, mencionó que en total se le han realizado entre 3 a 4 referencias a hospitales de Lima y que según la lista de prioridad nacional el infante es el número 11.

Además, el pasado 19 de mayo, pudieron realizar una teleconsulta con una neuróloga del hospital del Niño, por lo que se encuentra bajo un nuevo tratamiento para solucionar esta complicada patología.