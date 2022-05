“A la firme, te meto tu plomazo”: falsos clientes amenazan a recepcionista y roban más de S/ 2.500

Cámaras de seguridad grabaron el preciso momento en el que dos delincuentes ingresaron al hostal Entel, en San Juan de Miraflores, y se hicieron pasar como clientes. El recepcionista salió para recibir a uno de ellos, quien indicó que quería una habitación. Posteriormente, el trabajador se sorprendió cuando el sujeto le mostró el arma de fuego que llevaba en la cintura.

Segundos después, apareció su cómplice, que cerró la puerta del negocio para que nadie interrumpiera el atraco. Ambos ladrones amenazaron a la víctima para que le entregue todo el dinero que tenía, así como sus pertenencias.

“Quédate con todo eso, gil, a la firme, te meto tu plomazo, quédate callado. Tranquilo, nomás, ábreme la caja, por favor. ¿Dónde está la plata? Toda la plata, ya, tu celular”, se oye en el video difundido por “América noticias”.

Se llevaron aproximadamente 3.000 soles e incluso quisieron robar la cerveza y otros productos que se ofrecían a los clientes. “Se asomó a la ventanilla y se quitó el arma y me dijeron que le diera todo lo tenga. Me dijo que si no lo abría (una caja donde había 3.000 o 4.000 soles), me iba a tirar un balazo”, contó el agraviado.

Detalló que le pareció raro que le pidieran que abriera la caja fuerte y que le indicaran el lugar en la que esta se encontraba, pues estaba escondida. “Primero, cogió lo de la caja, pero de ahí me dijo tienes más y que abra la caja fuerte, que ese día estaba abierta. Tenía algo de 2.500 soles, las ganancias del día”, añadió.

Afortunadamente, el trabajador resultó ileso, pero la puerta de la recepción quedó rota por el forcejeo. Dueños esperan que se identifique a los sujetos con prontitud.