Minsa y EsSalud prevén acciones ante posibles casos de viruela del mono

El Ministerio de Salud (Minsa) y EsSalud anunciaron que tomarán acciones ante la posible llegada de la viruela del mono al país. Esto luego de que se registrara un brote inusual en África, Europa y Estados Unidos.

Pues bien, el Minsa emitió una alerta epidemiológica a los establecimientos de salud, públicos y privados, a nivel nacional. El ente rector recomienda que ante la identificación de un caso compatible con viruela del mono se amplíe el seguimiento de contactos y también se descarte diagnósticos de enfermedades, como sífilis, varicela, sarampión, entre otras.

Asimismo, la alerta señala que los médicos deben reportar cualquier posible caso a los responsables de epidemiología de los establecimientos en donde laboran.

En tanto, EsSalud dispuso que se intensifique la vigilancia sanitaria en sus 406 establecimientos a nivel nacional para detectar y atender a cualquier persona que contraiga el virus.

También fomentará entre su personal la identificación de síntomas, así como características que presenten las personas con esta enfermedad.

No al pánico

El virólogo Juan More explica que este virus no es nuevo, pues circula desde hace décadas. ‘’No ha habido un silencio epidemiológico, lo que sucede ahora es que hay con mayor frecuencia en países donde usualmente no está presente’'.

En esa línea, la infectóloga Camille Webb sostiene que ‘’la viruela del mono es históricamente una enfermedad que usualmente es leve (…) con síntomas que se resuelven solos’'. Agrega que no debe ser causa de pánico en la población, ya que incluso la transmisión es más difícil que otros virus, como el SARS-CoV-2.

Sumado a ello, existen vacunas que nos pueden proteger. Juan Celis, presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, así como jefe del Departamento de Infectología del Hospital de Loreto, indica que la vacuna usada para la viruela tradicional tiene una eficacia de 85% contra la viruela del mono.

Descarta confinamiento

Asimismo, el director General del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Minsa, César Munayco, dijo en diálogo con RPP que es ‘’muy difícil que con la trasmisión de persona a persona puede mantenerse una epidemia grande’'.

Y añadió que no cree que se llegue a cerrar las fronteras o regresar a un confinamiento, como el que se aplicó por la COVID-19.

Hasta el momento, el virus de la viruela del mono no ha llegado a nuestro país ni tampoco se han reportado casos en Sudamérica.

Características de la viruela del mono

El Ministerio de Salud informó que el virus se transmite por contacto directo con las lesiones, así como por medio de las gotas de saliva.

En cuanto a su periodo de incubación, señaló que suele ser de seis a trece días, pero que también puede oscilar entre cinco y 21 días.

Añadió que la mayoría de síntomas, como la fiebre y malestar, pueden desaparecer entre los 14 y 21 días.