VMT: familiares de pareja con discapacidad atropellada por camión piden ayuda para gastos

La madre y hermanos de Flor de María Salzar solicitaron ayuda para poder cubrir los gastos médicos de la mujer invidente, quien junto a su pareja Jonny Angulo, fue atropellada por un camión a pocas cuadras de su casa, en la noche del último martes 17 de mayo.

De acuerdo a Ana María, madre de la víctima, el dinero del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) ya se acabó y ahora todos los gastos correrán por su cuenta. Hasta ayer en la noche, el monto por pagar ascendía casi a S/ 6.000 .

Coralith Salazar, hermana de la joven hospitalizada, aseguró que el estado de salud de Flor es crítico y requieren apoyo económico para costear los gastos de recuperación y tratamiento. “El costo de la clínica es muy excesivo, mi hermana no va poder trasladarse, cada hora el costo va aumentando y el director, por más que hemos hablado, ha dicho que en algunas cosas la va apoyar, pero igual vamos a tener que costear”, señaló la joven en entrevista con La República.

Ahora, Flor de María requiere otras tres operaciones reconstructivas más: en el fémur, en la rodilla y la tibia peroné. “Los médicos me han dicho que trasladar a mi hermana no es recomendable, pero los gastos son fuertes y es traslado es muy complejo y no contamos con los recursos”.

Por su parte, el hermano de la víctima aseguró que primero fueron al Hospital María Auxiliadora, pero el nosocomio no los recibieron. “Ellos argumentaron que no tenían el equipo necesario, no tenían equipo radiológico”, dijo a Latina.

“Mi hermana necesita un especialista en óseo. Pido al Ministerio de Salud su apoyo. El daño fue en la pelvis, fue separado y tiene hemorragia interna. Su vida está en riesgo”, lamentó el familiar de Flor.

Por su parte, el abogado de la familia aseguró que el conductor enfrentará un proceso por el delito de lesiones graves culposas , cuya pena privativa de libertad es de hasta seis años.

Además, detalló que el tercero civil responsable sería el dueño del camión.

Canales de ayuda

Si usted desea brindar un apoyo a la familia de Flor de María, puede comunicarse con sus hermanos o yapear a los siguientes números: