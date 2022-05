Surco: denuncian a tienda de mascotas del Jockey por vender cachorro con parvovirus

Terrible denuncia. Una clienta afirmó que adquirió un cachorro de raza siberian huski en la tienda de venta de mascotas Pet House, ubicada en el Centro Comercial Jockey Plaza, en Surco. Sin embargo, el pequeño can estaba infectado con parvovirus, enfermedad que puede ser letal. El animalito comenzó a sentirse mal cuando ella lo llevó a su domicilio, pero al comunicarse con el local comercial para que se haga efectiva la garantía de salud, el personal a cargo le manifestó que esta no se encontraba activa.

“ Aproximadamente a las 10.00 p. m. adquirimos el cachorro de raza huski en la tienda Pet House del Jockey. El mismo personal dijo que estaba bien y nosotros también lo veíamos así. Ya en la madrugada, el perrito comenzó a vomitar color amarillento, realizaba sus heces constantemente. Llamé a la veterinaria al número de emergencia que nos habían dado y no contestaban. Tuve que llevarlo al día siguiente y me hicieron esperar dos horas, cuando pregunté por la garantía indicaron que no aplicaba porque debí comprar las galletas marca Brit”, precisó a La República.

Asimismo, la joven manifestó que los trabajadores le mencionaron que el veterinario lo revisaría y, como “haciéndoles un favor”, no les cobraría por la consulta. Este mismo especialista les señaló que podría tratarse de estrés y que ellos no tenían ninguna relación con la enfermedad que presentaba. No obstante, cuando escucharon que lo trasladarían a otro centro médico se retractaron y hasta ofrecieron internarlo.

“Nosotros dijimos que lo llevaríamos a otra veterinaria. Al escuchar esto, la señorita del counter nos mencionó que no se nos cobraría ni las ampollas ni el examen para el internamiento, pero que debíamos dejarlo para sus exámenes, lo cual no aceptamos”, sostuvo.

Denuncia ante Indecopi

La joven, muy indignada por lo sucedido, y su pareja decidieron hacer uso del libro de reclamaciones para indicar que les vendieron un cachorro enfermo, lo que evidenciaba el maltrato animal al que son sometidos estos canes. Además, apuntaron que en ningún momento les permitieron utilizar la garantía de salud y que, al enterarse de que el can iba a ser trasladado a otro nosocomio, les ofrecieron no cobrarles nada para dejarlo a fin de que sea revisado.

Denuncia ante Indecopi. Foto: difusión

“En ese momento pedimos el libro de reclamaciones para reclamar lo sucedido al momento bajo el asistente de gerencia. En vez de solucionar el tema o llegar a un punto de entendimiento, se mostró altanero y prepotente alzando la voz”, argumentó ofuscada.

Segunda revisión

Cuando la joven lo lleva a otro centro veterinario, el médico tratante confirmó que el can dio positivo por parvovirus. Asimismo, presentaba anemia y tenía fiebre. Con este diagnóstico, la denunciante retornó a Pet House para reclamar por el hecho. No obstante, en lugar de recibir una explicación por la venta de un animal enfermo, ninguna persona quiso hacerse responsable.

Diagnóstico del médico tratante. Foto: difusión

“Solo el asistente de gerencia nos dijo muy prepotente que hagamos lo que queramos, que no llegaremos a hablar con alguien. Luego agarró sus cosas y se fue a almorzar”, enfatizó la joven.

Finalmente, Oz, como se llama el cachorro, se encuentra batallando por superar la terrible enfermedad. Los médicos veterinarios manifestaron que estos días son los más decisivos para saber qué es lo que sucederá con su estado de salud.

Denuncia de maltrato animal

Esta no es la primera vez. Cuando inició la pandemia de la COVID-19, una denuncia llegó hasta nuestra redacción sobre este mismo local respecto a una perrita de raza Jack Russell terrier que permaneció encerrada en un kennet durante toda la cuarentena al no lograr ser vendida. Uno de los clientes quiso adquirirla y se le negó la oportunidad de llevársela a su hogar. Los trabajadores en ese momento mencionaron que ya no estaba a la venta.

Este medio se comunicó con Pet House e indicaron que era un tema netamente administrativo. Adicionalmente, solicitaron nuestro número telefónico para que ellos devolvieran la llamada; sin embargo, hasta el cierre de la nota no se comunicaron.

¿Cómo denunciar el maltrato animal en el Perú?

Para denunciar un caso de maltrato animal en el Perú, debes seguir los siguientes pasos:

Deberás obtener pruebas del hecho que vas a denunciar, de ser posible identificar al agresor

Es importante obtener la dirección del lugar donde ocurre el maltrato animal

Acudir a una de las comisarías del sector o la misma Municipalidad donde sucedió el hecho.

También puedes denunciar el hecho vía telefónica. Solo debes comunicarte a la línea gratuita 0800-00-25 del Ministerio Público, quienes se encargan de realizar el seguimiento de las denuncias por maltrato animal.