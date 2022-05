SJM: denuncian que sexagenario reportado como desaparecido es hallado muerto en hostal

El jueves 19 de mayo, a Diana Estupiñán le avisaron que su padre, César Estupiñán, quien había sido reportado como desaparecido el miércoles 18, fue encontrado muerto en extrañas circunstancias en un hostal de San Juan de Miraflores.

Antes de salir de su trabajo, el sexagenario, hombre que trabajaba como artesano, había llamado a su hija para decirle que ya volvía a casa y que llevaba una fuerte cantidad de dinero. Por ello, Diana sospecha que habría sido dopado.

“ Encontraron su cuerpo de manera muy sospechosa en el sentido de que lo encontraron prácticamente al lado de la cama, sentado. La escena donde está ha sido muy limpia. Inclusive, lo único que había de desorden era una parte de la cama, pero de ahí todo era limpio”, detalla.

Asimismo, sostiene que en el hostal se contradicen y dan diversas versiones cada vez que las autoridades los interrogan. Primero dijeron que el artesano llegó solo y luego, por las cámaras de seguridad, se dieron cuenta de que había arribado con otras personas.

“Según lo que menciona la gente del hostal es que ellos entraron a las 3 p. m. (al cuarto) y lo encontraron muerto. Luego, el abogado del hostal dice que han revisado las cámaras del hostal junto con la Fiscal y afirman que no llegó solo, desbaratando la primera versión, e indicando que había venido acompañado. Y que abrieron el cuarto a las 4.30 p. m.”, manifiesta Diana Estupiñán.

La hija del agraviado también denuncia que demoraron en realizar la llamada a la Policía, ya que todavía dieron el aviso entre las 8.30 y 8.45 p. m..