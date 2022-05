Serna sobre abuso a 11 estudiantes: Madres y padres se negaron a denunciar ante las autoridades

El ministro de Educación, Rosendo Serna, se pronunció sobre la denuncia de abuso sexual hacia 11 estudiantes de la Institución Educativa N° 32797 Santa Rita, ubicada en Chaclla, Pachitea, en la región de Huánuco.

El titular del Minedu indicó que, según lo manifestado por la docente, ella decidió acudir a la comisaría debido a que las madres y los padres, quienes tenían conocimiento del hecho, no deseaban hacerlo.

“Ahí hay un hecho interesante a tomar en cuenta, y es que los propios padres de familia se negaron a que la situación se ponga en conocimiento de la autoridad. Fueron consultados, trataron el tema, y recién el 11 de mayo, ante la negativa de los padres de familia, la directora toma la decisión de comunicar a la UGEL. Así, ellos la acompañan y hacen la denuncia correspondiente en la comisaría”.

Además, contó que, tras el pedido de los docentes que pusieron la denuncia, ya se coordinó con la UGEL del lugar para que les den la protección respectiva.

“Ahí tienen dos profesores bajo la modalidad de multigrado y la misma directora que han recibido algunas amenazas. Hemos hablado con la UGEL de poner protección a los docentes”, dijo a Exitosa Noticias.

Serna indicó que en este momento el hecho se encuentra en proceso de investigación, ya que hay menores involucrados, quienes “están plenamente identificados”.

“Ahora están de vacaciones, el día lunes inician las clases. El equipo ya está conformado, es más, ayer me he reunido con la dirección que corresponde aquí del Ministerio de Educación y vamos a dar asistencia técnica para que un equipo multidisciplinario esté presente en forma sostenida durante un largo tiempo en la institución educativa, porque no solo se trata de atender a las 10 menores afectas, sino a todo el universo de los estudiantes”.

Canales de ayuda

Si eres víctima de violencia de género o conoces alguien que sufre abuso familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita con la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Esta institución cuenta con especialistas para brindar orientación, información y soporte emocional.

Asimismo, la Línea 100 podrá derivar los casos de violencia a los Centros de Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente. Puedes comunicarte por esta vía las 24 horas, todos días del año, incluso domingos y feriados.