Ate: ladrones roban celular y piden dinero a amigos de la víctima vía WhatsApp

En Ate, un grupo de delincuentes robó a un gran número de pasajeros en el transporte conocido como el Chosicano. Según datos de la víctima, los criminales amenazaron a todos con un arma de fuego para que entreguen todas sus pertenencias.

“Yo sentí algo aquí en la nuca, y cuando volteó, era una pistola. Al momento de abrazarme, me bajó el cierre de mi casaca y me quitó el celular ”, mencionó Adrián Pilco en Latina. Lamentablemente, el hecho no quedó ahí.

PUEDES VER: Asbanc alerta sobre filtración y venta de datos personales

Luego del robo, los delincuentes usaron el WhatsApp de la víctima para contactar a sus amigos cercanos y pedirles dinero.

Delincuente: Cholito puedes hacer un yape a un ingeniero. Yo en una hora te lo regreso.

Cholito puedes hacer un yape a un ingeniero. Yo en una hora te lo regreso. Víctima: Ya, ¿cuánto quieres?

Ya, ¿cuánto quieres? Delincuente: 350. En una hora te los regreso, mano.

“La misma forma de hablar, igualito hablaban. Los mismos adjetivos, así”, agregó el hombre. Según su versión, los hampones abrieron el WhatsApp Web para coordinar con varios colegas del señor. En total, se llevaron 2.500 soles.

El ciudadano interpuso la denuncia en la comisaría de Ate, por lo que espera que pronto atrapen a los involucrados en el hecho. Entre tanto, procederá a pagar las deudas ocasionadas por los criminales.

¿Cómo denunciar el robo de un celular?