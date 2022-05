Arequipa: trabajadores del hospital Goyeneche exigen que director cumpla su compromiso de renunciar

Por cuarto día consecutivo, los trabajadores del hospital Goyeneche en Arequipa protestaron para exigir la renuncia del director Jesús Pastor.

El secretario del Sindicato Unificado de Trabajadores del nosocomio, Salvador Coaguila Vilca, indicó que el jueves, en una reunión que sostuvieron con varios gremios, Pastor se comprometió a presentar su carta de renuncia este viernes por la mañana.

Sin embargo, hasta las 9.45 a. m., los trabajadores aún esperaban su presencia en el nosocomio. “Textualmente nos dijo que hoy iba a renunciar. Queríamos que firme ayer un acta con su compromiso, pero no quiso firmar y se incomodó. Luego, salió a decir lo contrario y que iba a evaluar si renunciaba o no”, indicó Coaguila a La República.

En la mencionada reunión también estaban los representantes del Cuerpo Médico, el Sindicato de Enfermeras, Sindicato de Trabajadores Técnicos y de la Federación de Médicos.

Pastor fue nombrado como director hace menos de una semana, pero los trabajadores no están de acuerdo con su designación porque consideran que “fue elegido para seguir encubriendo las irregularidades de las gestiones pasadas”.

Además, lo rechazan por ser un médico que no laboró en el hospital Goyeneche. Por esta razón, no tendría conocimiento de las necesidades del nosocomio. “Queremos como director a alguien que conozca nuestra realidad y no personas que vienen de afuera”, acotó Coaguila.