Arequipa: menor agredido en albergue continúa internado en hospital

El menor de 7 años que fue agredido física y sexualmente dentro de un albergue en Arequipa continúa en la unidad de cuidados intensivos de la clínica San Juan de Dios. La abogada que representa al menor, Jacqueline Gorbeña, indicó que él se encuentra físicamente estable, pero mantiene los quejidos de dolores y molestias.

La letrada dijo que aún está por descartarse si el menor necesitará una nueva operación. Según las primeras indagaciones, el niño fue abusado por otros menores dentro de la casa hogar Los Obedientes, ubicada en Characato.

A la abogada y a la madre del menor les preocupa su estado emocional. “Cada vez que lo vemos rompe en llanto, ve a su mamá y solo la quiere abrazar y no quiere que se vaya”, agregó Gorbeña. El menor fue bautizado el último martes por la tarde en la misma clínica a solicitud de su madre Milagros M. C..

Investigación

La abogada informó que culminaron las declaraciones por parte de las partes involucradas y están en una carpeta fiscal preliminar. Sin embargo, el fiscal a cargo no les descartó que podría haber una segunda declaración, sobre todo de la directora del albergue y de las cuidadoras.

Por el momento, la investigación del Ministerio Público continúa a fin de comenzar a deslindar las responsabilidades de las partes involucradas. “Comprenderán que es un caso muy complicado. Con la mamá, estamos haciendo los trámites para solicitar la tenencia definitiva del menor cuando sea dado de alta”, acotó Gorbeña.

Recibió terapias

La madre del menor confesó que en los últimos meses ella recibía terapias psicológicas en el centro de salud de Mariano Melgar. Recordó que la Policía Nacional la despojó de sus menores en diciembre del 2021, tras ser denunciada por abandono.

“Estaba en terapias, pero ahora último no he ido porque estoy más ocupada por el caso de mi hijo. Ahora sí estoy más consciente, he cambiado mucho, estoy trabajando y puedo cuidar de mis cuatro hijos”, indicó.

Milagros tiene otros tres menores que se encuentran aún en el albergue y otro adolescente que la acompaña actualmente a todo lado. Contó que su esposo falleció hace dos años y por ello descuidó a sus pequeños.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).