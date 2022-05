Viruela del mono: ¿vacuna es efectiva contra esta nueva variante?

A dos años de la llegada de la COVID-19 al mundo, enfermedades erradicadas están resurgiendo. En las últimas semanas, países como Estados Unidos. Reino Unido, España y Portugal han reportado los primeros casos de la viruela del mono, una rara infección que puede transmitirse entre animales a humanos. Augusto Álvarez Rodrich conversó con el experto en salud pública Omar Neyra para conocer un poco más sobre este mal.

¿Qué es la viruela?

Neyra recordó que este virus fue erradicado en los años 70 gracias a las vacunas. Sin embargo, recalcó que, al igual que el coronavirus, proveniente de la familia del SARS, la viruela también tiene diversas variantes, una de ellas es la viruela del mono que tiene la posibilidad de mutar de un animal a un ser humano.

¿Cómo se contagia?

Continuando con la explicación, el experto en salud pública manifestó que el contagio de la viruela del mono es básicamente por contacto, superficies y fluidos; mientras que la COVID-19 se propaga a través de aerosoles.

No obstante, agregó que no es la única enfermedad que ha resurgido. Hace algunas semanas, se han reportado brotes de hepatitis infantil sin causa conocida; asimismo, se informó del primer caso de polio luego de 30 años.

“Tiene que llamar la atención, pero no causar pánico. El pánico no es la mejor ayuda para manejar una enfermedad de este tipo. El grado de transmisibilidad no parece ser tan alto comparado con la COVID-19″, comentó.

Ante el aumento de casos en el mundo, el Perú ha decidido que emitirá una alerta el próximo 20 de mayo. En este sentido, el especialista detalló que las alertas epidemiológicas sirven para que las autoridades sanitarias y los científicos evalúen cuál es el nivel de riesgo y armar un plan de prevención.

Aunque hasta el momento solo se han registrado casos en Europa y Estados Unidos, aclaró que la viruela del mono puede llegar a nuestro país al ser un agente microbiano.

Según las hipótesis de diversos expertos, estos brotes se deberían a que el sistema inmunológico de la población, como producto de dos años de cuarentena, se ha deprimido al no tener contacto con virus y bacterias que son comunes en el ambiente.

¿Cuáles son los síntomas?

Una persona contagiada podría presentar fiebre, dolor de cabeza y vómitos, síntomas manejables. Sin embargo, Neyra advirtió que las erupciones son la principal alerta para diagnosticarla.

“La vacuna de la viruela existe, pero no se sabe cuán desarrollada puede estar contra la viruela del mono. Habrá que trabajar en una vacuna si esto empieza a crecer”, precisó.