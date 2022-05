Tacna: se equivocan de reo durante audiencia en penal

Hoy, en medio de un curioso incidente, se realizó la audiencia por la ampliación de la prisión preventiva contra los esposos Paco-Mamani, padres del policía dado de baja e investigado por feminicidios, Santiago Paco. Al concluir la audiencia, un reo, quien se creía era Jorge Paco Cabrera (49), tomó la palabra en la audiencia para aclarar que se trataba de otra persona.

“Señora jueza, yo no soy la persona acusada. Mi nombre es Max Alarcón Córdova. Otro es mi caso ”, dijo el reo, quien estuvo presenciando la audiencia durante casi hora y media. La jueza Gina Tapia Liendo expresó su malestar por la situación señalando que lo ocurrido era responsabilidad del administrador del módulo que tiene la corte en el Penal de Varones. Además, pidió que se llamara la atención al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que conduce a los reos a la sala.

Fabrizio Tejada, abogado defensor de Paco Cabrera, también se excusó por no reconocer a su defendido , explicando que al inicio de la audiencia el micrófono del penal no funcionaba y que por el uso de la mascarilla y mala resolución de la cámara era difícil distinguir si se trataba de su cliente o no.

Los esposos Nancy Mamani Huayhua (49) y Jorge Paco fueron detenidos en febrero de 2021 y recluidos en el penal por 15 meses de forma preventiva. Ellos son implicados en el ocultamiento de los dos cuerpos que hallaron en el pozo de su propiedad en el distrito rural La Yarada Los Palos .

Su hijo, Santiago, Paco, también está detenido preventivamente.

La jueza ordenó hoy la ampliación de la prisión preventiva de los esposos por 12 meses más. La Fiscalía pedía 18 meses, pues considera que los padres del policía tienen participación en el caso. Ellos lo niegan y alegan inocencia.