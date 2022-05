SMP: padre denuncia que grúa se llevó su vehículo con su hija adentro

La mañana de este jueves 19 de mayo, un padre de familia tuvo que rescatar a su hija de un depósito ubicado en la calle la Milla 270, en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

Según información de RPP Noticias, el hombre identificado como Juan Villasantela denunció que una grúa municipal se llevó el vehículo con la menor de 8 años al interior.

Villasante contó que ingresó al hospital Cayetano Heredia porque, desde hace varios días, su hijo recién nacido está mal de salud. Por esa razón y con el objetivo de que atiendan rapido a su bebé, él acudió al nosocomio con su esposa y dejaron a la niña en su auto, ya que estaba durmiendo.

Asimismo, señaló que, al confirmar que atenderían a su niño de un mes de nacido, retornó al lugar donde dejó su auto para llevarle el desayuno a la pequeña; sin embargo, este ya no estaba.

“Me doy con la sorpresa de que no está mi vehículo. Las personas me cuentan que la grúa se lo había llevado y mi niña estaba adentro pese a que las personas les dijeron que ella estaba ahí, pero no les importó”, dijo el padre indignado al medio de comunicación.

Inmediatamente, acudió al depósito y no le daban razón de la presencia de la menor en el lugar.

“Me fui hasta el depósito y solo me decían que no se iban a hacer cargo de las cosas que estaban adentro. Le digo: ‘Pero fíjate que ahí está mi hija’. Y de forma prepotente me dicen que no se van a fijar, mientras todo esto pasaba mi hija seguía ahí”, apuntó.

Finalmente, lo dejaron ingresar y se dieron cuenta de que efectivamente la niña estaba en el vehículo. Por tal motivo, el ciudadano ha acudido a la comisaría de SMP para denunciar el hecho como secuestro. Además, indicó que no se cumplieron con los protocolos correspondientes.