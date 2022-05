Operan con éxito a menor que fue baleado por ladrones en San Juan de Miraflores

Luego de varios días de incertidumbre y desesperación, el adolescente de 16 años —que fue baleado por delincuentes por negarse a ser víctima de un robo— ya se encuentra estable porque le operaron con éxito la zona dañada. En el Hospital María Auxiliadora, los médicos lograron realizar dicha proeza en un total de 4 horas.

“Solamente para contarles que hemos sido copartícipes de una proeza quirúrgica realizada por los médicos de cabeza y cuello, por el doctor Mario Ávila cabrera y el doctor Ernesto Gómez de reconstrucción del maxilar inferior derecho”, dijo el director del nosocomio en Latina.

Luis Enrique Vizcarra, director del Hospital María Auxiliadora, precisó que se comprometió cierta región cervical, por lo que se hicieron gestiones para esperar que la operación dé resultados.

“Se ha reconstruido satisfactoriamente. Está estable y ya está hablando. Sobre todo, ahora maneja una dieta líquida y podría ser dado de alta en los próximos días”, acotó.

Entre tanto, la madre del adolescente agradeció a los especialistas por la operación y pidió mayor seguridad en las calles. “Gracias a los médicos. Espero que no pase más esta situación a los escolares. Estaba destrozada porque mi hijo no dormía ni comía. No deseo a nadie eso”, indicó.

La investigación del crimen viene siendo desarrollada por la comisaría de San Juan de Miraflores. Asimismo, esperan obtener imágenes de las cámaras de seguridad cercanas al lugar para dar con los responsables que dispararon contra el escolar cerca a la loza deportiva de Alfonso Ugarte, en San Juan de Miraflores.