Puno: reportan desaparición de dos escolares del mismo colegio en Juliaca

Dos menores de edad desaparecieron desde el último martes en la ciudad de Juliaca (Puno). Ambos pertenecen a la institución Glorioso Comercio 32 Mariano H. Cornejo y son buscados intensamente por sus familiares. Asimismo, uno de los escolares, de sexo femenino, dejó una carta a sus padres.

De acuerdo a la denuncia por desaparición, la menor de iniciales A.F.F.G., de 14 años, salió de su vivienda con rumbo desconocido. Dejó una correspondencia donde aparentemente le pide perdón a sus padres.

“Hola, mamá y papá, me voy de la casa porque no quiero ir a un internado; perdón por irme así, pero no tengo opción. Papá, perdón por el esfuerzo que se ha ido a la basura y no me busquen”, escribió la adolescente.

En tanto, el muchacho R.J.E.A.O. desaparecido salió de su vivienda a las 3.00 a.m. Este tenía una mochila negra y mantiene el celular apagado.

El caso fue alertado a la fiscal Diana Roque Coarita de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román. Él es investigado por efectivos de Juliaca.

¿Qué hacer en caso de desapariciones?

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140 / 330-7068 / 942072845. También puedes contactar a la línea gratuita 114. Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición.

Para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no implica costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.