Municipalidad de Chiclayo confirma que al menos 33 árboles serán talados por obra

Luego de los cuestionamientos a la obra de renovación de veredas y adquisición de mobiliario urbano en la avenida José Balta por atentar contra el medio amiente, la subgerente de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) (región Lambayeque), Leidy Sánchez Campos, mencionó que se removerán 33 árboles y se colocarán nuevas plantaciones. El proyecto empezará a ser ejecutado desde este lunes 23 de mayo, según el gerente de Infraestructura, Raúl Olano Guevara.

Contexto

Ante el malestar de la población de Chiclayo por la tala indiscriminada de árboles que provocará la referida obra, Sánchez Campos explicó que al menos 33 arboles ya han cumplido su ciclo de vida y son un peligro para los peatones .

“ Lo que vamos hacer es retirar 33 arboles antiguos, que ya cumplieron su tiempo de vida o que están enfermos . Vamos a devolver un nuevo árbol. A esto se suman nueve arboles más por cada árbol retirado, los cuales serán plantados en otros puntos de la ciudad. Vamos a unificar a la población con los nuevos árboles que serán plantados”, expresó ´Sánchez Campos a los medios de comunicación.

En plena conferencia de prensa, un grupo de especialistas se apersonó e increpó a los funcionarios ediles por la tala de al menos 33 arboles. Ellos se mostraron indignados por el hecho, indicaron que “ urbanizar no debe ser sinónimo de mutilar ”. Además instaron a que se supervise a este tipo de obras para que no suceda otra situación similar.

Al respecto, la funcionaria Sánchez Campos mencionó que el retiro de árboles se fundamenta con informes técnicos del área de Defensa Civil y Parques y Jardines; además aclaró que la municipalidad tiene competencia para decidir sobre los árboles ubicados en el centro de Chiclayo.

“Yo no saco un árbol porque se me ocurrió o porque lo he soñado anoche. Existe un informe técnico y no se va a sacar un árbol porque uno quiera”, mencionó la funcionaria chiclayana.

Líneas seguidas, Sánchez Campos detalló que los árboles serán removidos tras haber comunicado la intervención al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y la Fiscalía del Medio Ambiente de Lambayeque. Acotó que estas entidades ya se han pronunciado sobre la obra.

Por su parte, el funcionario Raúl Olano Guevara manifestó que la obra en la vía se ejecutará en los siguientes tres tramos: avenida Garcilaso de la Vega-avenida Bolognesi, avenida Bolognesi-avenida San José, y avenida San José-avenida Pedro Ruiz Gallo.