Lambayeque: niños de Mórrope retomarán clases de reforzamiento en aprendizaje

A consecuencia de la pandemia, el Programa de Acompañamiento Escolar Comunitario (PAEC) de Cáritas Chiclayo tuvo que suspender sus actividades en 2020. Tras una larga espera, este sábado 21 de mayo, 35 niños del caserío Paradero 24 del distrito de Mórrope, en la provincia y región Lambayeque, retomarán sus sesiones de reforzamiento en aprendizaje.

Se trata de escolares de primero a sexto grado de nivel primario que estarán bajo la guía de dos maestras que desarrollarán clases para fortalecer la pedagogía en las áreas de Matemáticas y Comunicación Integral, en concordancia con el Currículo Nacional Escolar. Asimismo, se ha convocado a profesionales de la salud para talleres de higiene y cuidado personal.

El PAEC se ejecutará en una de las casas de las familias de Paradero 24 todos los sábados hasta setiembre. Estas jornadas gratuitas incluirán concursos educativos y artísticos, talleres de fortalecimiento de la autoestima y actividades recreativas. Este programa inició en 2017 y se realizó de forma ininterrumpida todos los años hasta la llegada de la COVID-19.

Según Cáritas Chiclayo, el PAEC adquiere mayor relevancia esta época debido a las limitadas oportunidades que tuvieron niños de la zona rural para acceder al servicio educativo en el 2020, lo que provocó que muchos de ellos retrasen su aprendizaje o no alcancen los resultados esperados. La organización internacional Partners of the Americas financia el proyecto.