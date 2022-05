Arequipa: docentes se niegan a regresar a clases presenciales tras caso COVID-19 en colegio

Un caso detectado por COVID-19 en la I.E. Micaela Bastidas, colegio de estudiantes mujeres, ha generado alarma. Se trata de una docente, quien sería una persona vulnerable que tuvo contacto con varios de sus colegas.

Este jueves, un grupo de docentes protestó en el local educativo aduciendo que representantes de la UGEL Norte los estarían presionando para que realicen sus labores presenciales de forma normal. Sin embargo, los profesores se niegan a ello ya que temen estar contagiados o posiblemente transmitir el virus hacia las escolares.

“Gran parte de los docentes han podido o están contagiados. La UGEL Norte nos ha obligado a asistir presencialmente. La COVID-19 es grave, mata”, detalló la profesora Maritza Agramonte a La República.

De acuerdo con los docentes, varios mantuvieron un contacto muy cercano con la persona infectada y piden que se les asigne una cuarentena a fin de cumplir clases virtuales. Asimismo, que el plantel sea fumigado completamente, de lo contrario no regresarán a las aulas.

Por su parte, el encargado de la UGEL Norte, Rodil Jiménez, explicó a medios locales que el área de Dirección de la I.E. Micaela Bastidas informó sobre el caso COVID-19 recién el último miércoles, cuando el lunes 16 ya se sabía que la docente estaba contagiada.

Jiménez explicó que no se presentó la documentación necesaria para admitir la cuarentena ni el plan de trabajo. Solo llegó a la UGEL Norte un ofició el día miércoles 18. De otro lado, el representante educativo comentó que no se está obligando a los profesores de la I.E. Micaela Bastidas a la presencialidad. “Eso es falso. No hay presión de que retornen”, sentenció.

Hasta el momento, l os docentes fueron sometidos a una prueba de descarte COVID-19 y los resultados se conocerán este jueves en horas de la tarde . De otro lado, las estudiantes cumplen una semana de vacaciones, dispuesta por el Minedu, y reanudarán sus clases este lunes 23, pero no está definido si el retorno será virtual o presencial. Para esta semana, los profesores debían realizar la preparación de sus clases y otras coordinaciones.

Este es el primer caso por COVID-19 en una docente que integra una institución educativa de la UGEL Norte.