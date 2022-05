Vasectomía sin bisturí en el Perú: libérate de los mitos de este método anticonceptivo efectivo y seguro

La mayoría de los métodos anticonceptivos en el mercado están dirigidos al sexo femenino. Por lo pronto, el sexo masculino solo tiene al condón y la vasectomía como opciones. Sin embargo, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud, la tasa de vasectomías en el Perú es muchísimo más baja que la de ligadura de trompas.

Como se muestra en el siguiente gráfico, es grande la diferencia entre las personas que deciden acceder a este procedimiento. Según cifras de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Minsa, hasta abril del 2022 se han realizado 5.235 ligaduras de trompas y solo 64 vasectomías. Pese a ser el método anticonceptivo más efectivo, la vasectomía es de los menos empleados en el país.

Para el médico Guillermo Atencio La Rosa, director de esta área, muchos factores interfieren. Sin embargo, el principal puede ser la falta de información o los mitos que se tienen sobre la vasectomía. Asimismo, señala que la baja cifra del 2020 y 2021 se debe a la pandemia de la COVID-19, pero que esperan que el número aumente en los próximos meses.

En general, detalla que “hay solo un 10% de anticoncepción quirúrgica voluntaria masculina (vasectomía) en comparación a la anticoncepción quirúrgica voluntaria femenina (ligadura de trompas)” .

¿Tienes dudas sobre el procedimiento? ¿Es doloroso? ¿Qué pasa luego de que te hayas sometido a la vasectomía, cambia algo en ti? ¿Realmente es reversible la vasectomía? ¿Qué tan efectivo es este método anticonceptivo? ¿Afecta el libido? Todas estas dudas y más fueron absueltas para La República por el médico especialista en salud sexual y reproductiva.

Vasectomía sin bisturí: ¿cómo es el procedimiento?

Existen dos tipos de técnicas para realizar la vasectomía: una con bisturí y otra sin este instrumento. Guillermo Atencio La Rosa, director de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, específica que desde el ministerio promueven el proceso quirúrgico sin bisturí.

“Esto significa que con unas pinzas especiales se realiza una pequeña separación de los pliegues que se encuentran en el escroto. Precisamente se accede con otros instrumentos especiales a los conductos deferentes identificados previamente. Se realiza una disección de estos conductos deferentes y se realiza la ligadura”, detalla.

Agrega que es un procedimiento rápido, que dura aproximadamente 20 minutos con una sedación leve más una anestesia local.

Tras ello, el paciente descansa dos horas en las que se observa que no tenga ninguna complicación y se le da de alta. Luego puede volver a sus actividades normales con la única recomendación de no realizar actividades físicas intensas por 24 horas.

En el caso de personas con trabajos pesados, se recomienda descanso de 72 horas, precisa Atencio La Rosa.

Tipos de cirugía para hacer una vasectomía: con bisturí y sin bisturí. Foto: Revista médica Reproducción Asistida ORG

Mitos de la vasectomía: ¿disminuye el deseo sexual?, ¿causa disfunción eréctil?

No. La vasectomía no disminuye el deseo sexual, no afecta las erecciones, no causa impotencia sexual o relacionados. El especialista del Minsa explica que lo que se debe tener en muy en cuenta es que son los conductos deferentes los que se ven afectados, pero no otras partes. Y estos conductos son fácilmente identificables de todos los vasos y venas que van hacia el testículo.

“Lo que lleva las hormonas, por ejemplo, que permiten los caracteres sexuales secundarios, que permite la producción de testosterona, la libido, etc. a las personas... eso no se toca. Esos son vasos sanguíneos que están separados del conducto deferente”, manifiesta.

Con ello, resalta que no existe alteración en la libido ni en las erecciones. Incluso, sostiene que la vasectomía tampoco afecta en la cantidad de eyaculado debido a que el volumen de los espermatozoides solo es el 3% de este. “No hay disminución en la cantidad del eyaculado, ya que el eyaculado es principalmente producido a nivel de las glándulas, que están a nivel de la próstata, la vesícula seminal”.

¿La vasectomía es reversible?

Pese a que desde el punto de vista de la microcirugía la vasectomía podría ser reversible, el director del área de Salud Sexual y Reproductiva, Guillermo Atencio La Rosa, afirma que desde el Ministerio de Salud lo promueven como un método permanente, irreversible. Especialmente está orientado para pacientes o parejas que hayan decidido no tener más hijos.

“Considerando los avances en microcirugía, se pueden hacer intervenciones que podrían intentar recanalizar los conductos deferentes, que son los que se bloquean. Sin embargo, los índices de éxito llegan entre 15, 20 y algunas intervenciones puede llegar hasta el 30%, pero no es un método que nosotros lo propongamos como que fuera reversible. Este es un método que se promueve como irreversible desde nosotros como Ministerio de Salud”, aclara.

¿Cuánta efectividad tiene la vasectomía como método anticonceptivo?

El porcentaje de efectividad de la vasectomía es muy alto. De acuerdo al médico Atencio La Rosa, llega al 99.84%. “Nosotros en medicina, en ciencia, hablamos de posibilidades, y nunca la posibilidad es absoluta, pero, sí, la posibilidad de que ocurra una falla con este método es muy baja”, destaca.

Asimismo, recuerda que, luego de realizado el proceso, se debe esperar alrededor de tres meses para que la persona ya no sea fértil.

“Luego de hacer la vasectomía, en los conductos que llevan los espermatozoides al exterior, quedan espermatozoides a nivel del conducto deferente, en las vesículas seminales. Este método no es inmediato. Más o menos se calcula que después de 3 meses el paciente ya no es fértil, ya no va a embarazar. Ahora, también se recomienda hacer un espermatograma previo para determinar la existencia o no de espermatozoides en el eyaculado del hombre”, señala.

Vasectomía sin bisturí es un procedimiento ambulatorio. Foto: Másdeacá Mx

Vasectomía: método anticonceptivo gratuito y sin dolor

A muchos les preocupa también que el proceso al que se someten sea doloroso, ya que se trata de un área sensible. Sin embargo, no hay por qué preocuparse, ya que para ello se usa anestesia. “No se expone a la persona a que sufra ningún dolor. Eso no es así. Podría tener una molestia, pero de ahí a llegar a que se pueda afectar a la persona como un dolor, no”, asegura con firmeza Guillermo Atencio.

Precisa que sí se siente el momento en el que se coloca la anestesia, pero es algo tolerable. Luego, no se siente ningún otro tipo de molestias.

Además, para alegría de quienes estén interesados, enfatiza en que la vasectomía, al igual que la ligadura de trompas, es un método anticonceptivo totalmente gratuito.

Pasos para que te realicen la vasectomía de manera gratuita: