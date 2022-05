UNSA anula examen de admisión para escuela de posgrado en Arequipa

Por: Roberth Orihuela Q.

El examen de admisión para la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa), que se desarrolló el domingo por la tarde, estuvo plagado de irregularidades. Ese día, los postulantes no podían pasar de una pregunta a otra. Muchos no resolvieron el balotario. Al día siguiente, los afectados acudieron al rectorado de la Unsa para hacer su reclamo. El caso se solucionó ayer, tras una sesión extraordinaria del Consejo Universitario. Este organismo anuló la prueba y se aplicará una nueva, aunque aún no hay fecha.

Pero el problema se pudo evitar. Así lo señala un fuente interna de la casa de estudios. Antes de la pandemia del Covid-19 los exámenes de admisión eran presenciales y requerían poco trámite informático.

Con la pandemia se aplicaron pruebas virtuales. Eso implicó la contratación de un servicio especial de una empresa internacional especializada.

De acuerdo al portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, la Unsa contrató en 2020 dos servicios de la empresa Mercer Mettl por un total de S/ 531 mil. Dicha compañía proveía de toda la logística para que los procesos de admisión se desarrollen sin problemas. De igual forma se hizo en el 2021 con el desembolso S/ 427 mil. “Con eso se solucionaba el problema, porque los servidores de la Unsa no soportarían”, señala nuestra fuente.

Sin embargo, este año la casa de estudios no hizo ninguna contratación. “Pensaron que los servidores de la universidad soportarían a los más de 4.300 postulantes. El servidor se cayó”, agrega la fuente.

El ingeniero de sistemas, Gabriel Aparicio, explica que sí es posible que un servidor “se caiga” cuando hay alto flujo de usuarios; es decir, cuando muchos ingresan al mismo tiempo.

“Un servicio tercerizado te garantiza eficiencia y están implementados debidamente. Son sistemas que se adaptan, son sistemas más capaces y flexibles”, detalló. El especialista recomendó una auditoría para verificar si el problema era previsible. “Si hubo más de 500 afectados, como denuncian, es posible que el problema fuera del servidor”, añadió.

Este medio se comunicó con el área de Prensa de la entidad, pero señalaron que no darán comentarios sobre los problemas con sus servidores. Pero en su comunicado aceptan que los problemas se debieron a “fallas en el sistema informático”.