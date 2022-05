¿Dónde están los restos de mi hija?: justicia negada para padres de Solsiret frente a excarcelación de culpables

Cerca de 6 años después de la desaparición de Solsiret Rodríguez Aybar y posterior descubrimiento de su muerte, los padres de la joven madre y estudiante de Sociología todavía no obtienen un atisbo de justicia. Desde la última vez que pudieron ver con vida a su hija, en agosto de 2016, Carlos Rodríguez y Rosario Aybar dedicaron sus días enteros y todos sus recursos económicos a esclarecer los motivos de su desaparición, pese a que las versiones de los principales implicados en el escabroso caso, planearon una coartada para engañar al sistema de justicia.

Tras seguir un doloroso proceso, en el que muchas veces fueron revictimizados, los padres de la universitaria de 23 años recuperaron solo el 30% de su cuerpo en febrero de 2020. Andrea Aguirre Concha, cuñada de la joven, confesó haberla asesinado y seccionó su cuerpo para esconderlo por partes en su domicilio y otros lugares que dice no recordar.

De acuerdo con lo declarado por la responsable del homicidio, Solsiret se golpeó la cabeza tras caer en medio de un altercado que ambas mantuvieron; sin embargo, esta versión ha sido cuestionada por los forenses que analizaron la cabeza de la víctima.

La gresca entre las cuñadas ocurrió luego de que la activista acusara a la pareja de Andrea Aguirre y a la vez su cuñado, Kevin Villanueva, de acosarla aprovechando que todos vivían juntos en el mismo departamento, ubicado en la avenida Argentina 5260, Callao.

Rosario Aybar señaló que, si la muerte de Solsiret hubiera sido un accidente, no tenían por qué esconder su cuerpo durante casi 4 años. Ella también denunció que se manipuló el celular de la fallecida y se crearon mensajes falsos para aparentar que ella había abandonado a sus dos hijos pequeños y a su pareja Brian Villanueva.

Lamentablemente, lejos de brindar soporte a la familia, la Policía Nacional solo tuvo indiferencia para ellos, ya que, durante la búsqueda, un agente llegó a decir que la joven “se había desaparecido porque tenía la cabeza caliente”. Posteriormente, un informe policial indicaba que había huido hacia el norte del país con una amiga, cuando en realidad había sido asesinada.

Ordenan excarcelación de los implicados en el asesinato de Solsiret Rodríguez Aybar

El último martes 17 de mayo, se conoció que los asesinos confesos de Solsiret Rodríguez, Kevin Villanueva y Andrea Aguirre, podrán salir en libertad por exceso de carcelería tras vencerse la prisión preventiva que cumplían desde febrero de 2020. Noticia que ha sembrado desesperanza en la familia y allegados de la víctima, quienes llevan años persiguiendo la justicia que una vez más les es esquiva.

“¿Dónde están los restos de mi hija? En el tiempo están minimizando todo. Espero que Dios se apiade de mi hija, es lo único que me queda. Pregunto dónde están los restos de mi hija y no me responden, esa es su estrategia, es su derecho al silencio. Francamente estoy mal emocionalmente”, señaló Rosario Aybar en diálogo con La República, a su salida de la audiencia programada este miércoles18 de mayo.

Por su parte, Carlos Rodríguez lamentó que la decisión de encarcelamiento sea inapelable. “Va seguir el juicio, ahora a esperar los resultados. Gracias a la persistencia de las amigas de mi hija y a la búsqueda que iniciamos nosotros, pudimos encontrarla. Vamos a ver qué dice el Ministerio Público, la forma de actuar que tienen no es nada positivo para nosotros, aunque ya existan las pruebas suficientes, pero parece que para ellos no basta”, puntualizó indignado a este medio.

Falencias en el sistema de justicia

De acuerdo con Jimmy Mansilla, fiscal a cargo del caso de Solsiret Rodríguez, la falta de celeridad del Poder Judicial derivó en la liberación de los responsables por exceso de carcelería. “Se ha pedido que se aceleren las audiencias del juicio oral antes de que se venza el plazo de la prisión preventiva. Lo concreto es que estas dos personas podrían salir en cualquier momento”, afirmó en conferencia de prensa.

“El Ministerio Público advirtió, en audiencias del 21 y 27 de abril, que se pidió celeridad a este caso y que se fijen fechas continuas y con más horas. Está en audios esa audiencia donde yo indico eso y la respuesta fue que era responsabilidad del Ministerio Público y que yo debía actuar lo más pronto posible esas pruebas en las horas que me dieron”, acotó.

Además, Mansilla resaltó que el caso se tornó complicado al aumentar la cantidad de acusados. En referencia a Yolanda García, suegra de Solsiret, y el conviviente de la joven, Brian Alexander Villanueva Castillo, bajo la imputación del delito de encubrimiento real agravado. “Por este hecho, el caso también se convierte en complejo. Aproximadamente entre junio y julio de 2020″, precisó.