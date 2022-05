San Borja: Fiscalía sospecha que hombre desaparecido en 2020 estaría enterrado en su vivienda

Con información de Mary Luz Aranda / URPI-LR

La Fiscalía y la Policía Nacional del Perú sospechan que Grocio Muñoz Cabrejos habría sido enterrado en su propio departamento. Para determinar esto, las autoridades vienen realizando excavaciones y han llevado canes adiestrados para buscar el cadáver en su vivienda de la calle López de Ayala, cuadra 4, en el distrito de San Borja.

La familia sigue en búsqueda del adulto mayor, quien desapareció cuando tenía 85 años. El octogenario está no habido desde finales del 2020.

Muñoz vivía con su esposa e hijas en Suiza. Sin embargo, cada año retornaba al Perú debido a que tenía tres departamentos en San Borja, los cuales alquilaba, según un reportaje de “Cuarto poder”.

Posteriormente, el dueño empezó a tener problemas legales con sus tres inquilinos. El caso más complicado era el que afrontaba con Kevin Yañez, de nacionalidad venezolana, quien vivía en el departamento del primer piso, de acuerdo al informe.

Ambos, Muñoz Cabrejos y Yañez Lugo, se habían denunciado mutuamente por presuntas agresiones físicas y psicológicas en la comisaría del distrito.

Debido a tantos problemas, en 2020, el octogenario regresó al Perú para desalojar a Yañez, pero no lo logró. Las hijas de Grocio contaron al citado dominical que su padre sufría de hostigamiento y reglaje por parte del inquilino, ya que se ubicaba en un pequeño cuarto al lado del departamento.

“Me decía: ‘hijita, nunca he vivido esto y encima estoy lejos de ustedes. Este sujeto me acosa, me ha puesto cámaras, audífonos, no puedo hablar, hijita. Vuélveme a llamar, voy a entrar al auto en el garaje para hablar contigo’”, declaró una de ellas a “Cuarto poder”.

Al denunciar que su padre estaba no habido en la Policía, las hijas se enteraron que su progenitor solicitó un préstamo de 40.000 dólares, monto que fue cobrado dos semanas antes de su desaparición. Además, identificaron que sus tres departamentos quedaron como hipoteca para el pago.

“Yañez era el inquilino de la casa y no pagaba su alquiler. Él ya no se encuentra en el Perú, no se dónde estará. Me siento triste y decepcionada de las autoridades”, reveló la sobrina de Muñoz para La República.

Los peritos de Criminalística ingresaron al primer nivel de la casa en San Borja para seguir con el procedimiento de investigación.

“En el año 2018, se firmó el contrato de arrendamiento con el ciudadano venezolano donde solo pagó dos meses. Luego, en el 2021, iniciamos un proceso de desalojo ya cuando el propietario había desaparecido, en esa condición iniciamos el proceso”, expuso el abogado de la familia Jorge Villasante a nuestro medio.

Además, agregó que “ya hay una primera sentencia dictada este año donde se ha interpuesto una solicitud de apelación a Yañez. Según el inquilino, el propietario le perdonó la deuda y, por ese motivo, no hay arrendamiento por cobrar, pero solo presentó un documento donde legaliza su firma, pero no del propietario”.