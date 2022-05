Madre de Natacha de Crombrugghe teme que su hija fue secuestrada en Caylloma

El paradero de la turista belga Natacha de Crombrugghe es incierto. Su desaparición se registró en enero de este año y su madre, Sabine Verhest, teme que su hija haya sido víctima de secuestro.

Verhest declaró a Exitosa que no se cuenta con pistas o posibles rastros de la turista, a pesar de que transcurrieron 80 días desde su desaparición . Ella junto a su esposo, también padre de Natacha, se encuentran en Arequipa e incluso ofrecieron una recompensa de US$ 15.000, pero no obtuvieron resultados.

La progenitora contó la angustia por la que atraviesa ya que teme que Natacha posiblemente fue raptada en el valle del Colca, en Caylloma. Así mismo, considera que posiblemente su hija fue sometida a un acto criminal, ya que no hay rastros de Natacha en los diferentes circuitos turísticos del Colca.

“Más parece que fuera un acto criminal en Cabanaconde, donde habría sido víctima de secuestro, violación o prostitución”, contó Sabine entre lágrimas.

De acuerdo con el registro audiovisual, la última vez que se vio a Natacha fue cuando acudió a un hotel de Cabanaconde a pedir un cuarto, pero se retiró al no llegar a un acuerdo en el costo.

Realizarán marcha de la esperanza

Familiares y amigos de Natacha de Crombrugghe y del adolescente Kevin Ramos realizarán una marcha de esperanza este domingo 22 de mayo. Con esto, esperan reforzar la búsqueda de ambas personas que desaparecieron en enero del 2022.