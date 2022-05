Independencia: ciudadano argentino es sindicado de secuestrar a sus hijos

A través de redes sociales se ha dado a conocer el caso de un ciudadano argentino que habría secuestrado a sus dos hijos. De acuerdo a lo indicado en la publicación que dio a conocer el hecho, el acusado, cuya identidad corresponde a la de Braian Nicolás Rodríguez, habría sustraído a los menores del domicilio que los niños compartían con su madre.

En comunicación con La República, Beatriz Aguilar, madre de los menores, señaló que los chicos se encontraban bajo el cuidado de una familiar suya cuando Rodríguez acudió sin previo aviso hasta su casa, en el distrito de Independencia, bajo la excusa de una visita paternal. Durante aquel momento, el hombre habría aprovechado un descuido por parte de la persona a cargo para llevarse a los niños y huir con ellos en dirección desconocida.

La afectada, expareja del extranjero, manifiesta que en anteriores oportunidades el hombre ya había amenazado con llevarse a sus hijos y sacarlos del país, con dirección a Argentina, por lo que ella sospecha que es ahí a donde pudo haberse escapado junto a los menores, si bien hasta el momento no hay ninguna información sobre la dirección que habrían tomado luego de dejar el domicilio de la madre.

A pesar de la gravedad del asunto, la mujer señala con que comisarias de la jurisdicción de Independencia no quisieron recibir su denuncia con respecto a la desaparición de los niños. “Ninguna de las tres comisarias a las que he ido me han querido recibir la denuncia. He ido a la comisaria de Independencia, a la de Payet y a la Comisaria de la Mujer, pero todos se niegan a recibir mi denuncia porque dicen que un padre tiene derecho a estar con sus hijos, por lo que no he recibido ninguna ayuda por parte de ellos”, contó a este medio.

Asimismo, indicó que tuvo que pasar por una situación similar cuando decidió acudir al aeropuerto Jorge Chávez, en donde se presentó a fin recabar información que le permita dar con el paradero de los niños. En la terminal aérea se enfrentó distintas trabas que impidieron obtener pistas de un posible paso de Braian Rodríguez y de sus hijos en este lugar.

“Cuando fui, los policías del aeropuerto me dijeron que mientras no tenga fecha, lugar y número de vuelo no se podría hacer nada”, señaló.

Lo mismo sucedió cuando decidió acercarse a la terminal terrestre del centro comercial Plaza Norte, en donde le indicaron que se necesitaba saber el bus en el viajaba, la hora y fecha, entre otros datos. Así también, en primera instancia denegaron a la agraviada el acceso al contenido de las cámaras de seguridad, por lo que, circunstancialmente, se desconoce si Rodríguez usó esta terminal para salir de la ciudad, si bien , según sospecha la denunciante, puede que la vía terrestre haya sido la forma más probable en la que el sindicado haya escapado con rumbo a Argentina.

Dada la incertidumbre que actualmente vive, Beatriz Aguilar pide la ayuda de las autoridades, tanto nacionales como internacionales a fin de poder ubicar a Rodríguez y poner a salvaguarda a sus menores hijos.

El perfil del acusado

Braian Nicolás Rodríguez vivía desde hace dos años en el país, a donde emigró con la afectada y sus hijos. De acuerdo a la versión brindada por la madre de los menores a La República, el sujeto se desempeñaba como vigilante en un condominio ubicado en el distrito de La Victoria desde 2020, trabajo al cual había renunciado tan solo un día antes de que se suscitarán los hechos descritos en líneas anteriores, lo que haría presumir que la sustracción habría sido premeditada.

Según sostiene Aguilar, este hombre presenta denuncias por tres delitos diferentes: violencia familiar, por incumplimiento de alimentos y por daño al patrimonio. Así también, señala que previamente a su fuga habría pedido una suma de dinero prestada a una inquilina del lugar donde trabajaba, lo que le generaría otra denuncia por parte de la propietaria afectada.

El delito de sustracción de menores en Perú

Si bien es cierto que dentro del artículo 76° del Código de los Niños y Adolescentes del Perú se reconoce que en caso de separación no se pierde la Patria Potestad, entendida como los derechos y deberes de los progenitores en relación a los hijos desde el momento de la concepción hasta la mayoría de edad, es preciso señalar que esto no implica que una de las partes pueda sustraer al menor de su hogar sin el consentimiento de la otra parte.

En caso de darse dicha situación, se estaría incurriendo en el delito de sustracción de menores, reconocido en el artículo 147 del Código Penal. Así pues, se establece que: “el que, mediando relación parental, sustrae a un menor de edad o rehúsa entregarlo a quien ejerce la patria potestad, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años. La misma pena se aplicará al padre o la madre u otros ascendientes, aún cuando aquellos no hayan sido excluidos judicialmente de la patria potestad”.

¿Cómo denunciar violencia de género en Perú?

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.