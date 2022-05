¿El sucesor de “Run Run”? Vecinos de Comas reportan presencia de un zorro andino llamado “Juaneco”

Al mismo estilo que el famoso Run Run, otro zorrito andino hizo su aparición en las alturas del distrito de Comas. Vecinos del lugar lo han bautizado como “Juaneco” y ha sido visto caminando reiteradas veces por el cementerio Belaúnde.

Por el momento se desconoce de dónde habría salido “Juaneco”, sin embargo, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) ya inició las investigaciones desde el último viernes y han presentado la hipótesis de que habría llegado desde el colindante distrito de San Juan de Lurigancho.

Identificar sus lugares frecuentes ayudará a que pueda ser capturado y derivado a un espacio adecuado para su vida animal.

“Verificar cuáles son las rutas de acceso que tiene este animalito, de dónde es que está bajando y, de acuerdo a eso, establecer un plan para la captura”, dijo Javier Jara, médico veterinario de Serfor a América TV.

Los trabajadores y visitantes del cementerio cuentan que “Juaneco” aparece por las tardes para buscar comida entre los nichos. Además, no habría sido visto solo, ya que los comerciantes del camposanto aseguran haberlo visto con otros tres ejemplares, quienes serían sus crías. No obstante, Serfor asegura que solo se trataría de un animal.

“Los que están ahí presentes siempre que son los cuidadores del cementerio nos reportan que han visto uno o máximo dos, pero las evidencias que nos han pasado por ahí, nos dicen que posiblemente pueda ser uno”, agregó Jara.

La actitud de ‘Juaneco’ con los vecinos no es similar a la del conocido Run Run, ya que este zorro andino no da señales de ser amigable con las personas debido a que tendría vida libre y sin cuidadores. Esta situación peligrosa podría afectar a los vecinos de Comas, por lo cual, Serfor aconsejó no alimentar al animal y reportar sus apariciones a Alerta Serfor al 947588269 para ayudarlos con su investigación.