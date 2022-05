Víctima de agresión señala que recibe mensajes para retirar denuncia contra agresor

Lambayeque. La joven de 27 años que denunció hace dos semanas ser víctima de agresión física por parte de su expareja, Marcos Jair Heredia Espinoza, señaló que en los últimos días viene recibiendo diversos mensajes que le piden retirar la denuncia de lo contrario, ella “terminaría siendo la afectada”.

“Los sucesos se produjeron el viernes 6 de mayo en horas de la madrugada con mi familia. Mi prima le negó la entrada, pero él forcejeó la puerta. Al verse enfrentado con un amigo, salió de la casa y luego volvió a entrar y me agredió. Estoy con tratamiento psicológico, físico y medicamentos”, declaró la víctima a La República.

Asimismo, agregó que ha tenido que acudir nuevamente a la comisaría para que resguarden su vivienda y se cumplan las medidas de protección. La Tercera Fiscalía Provincial de Chiclayo tiene a cargo la denuncia y están exigiendo prisión preventiva para el sujeto.

“Estoy recibiendo mensajes que me están asesorando mal. Me envían fotos de que él está saliendo como si nada mientras yo tengo que protegerme. Incluso me dicen que retire las denuncias. Tengo las medidas de protección y hasta a periodistas ha amenazado”, finalizó.

Canales de ayuda

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).