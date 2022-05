Padre de Solsiret Rodríguez: “La justicia en el Perú no existe. Esta vez me tocó perder”

El caso de Solsiret Rodríguez dio un nuevo giro luego de que se venciera la prisión preventiva contra Andrea Aguirre y Kevin Villanueva, ambos acusados del asesinato de la joven activista. Ahora, los dos podrán salir en libertad luego de que el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente del Callao resolvió disponer su excarcelación.

La defensa alegó y presentó dichos documentos para que se dé su libertad luego de pagarse el pago de 60.000 soles por cada uno. Carlos Rodríguez, padre de la víctima, expresó su indignación ante este hecho.

“Me ha llegado la notificación de la doctora el día 12 (de mayo) y el día 13 ya estaba la resolución de libertad. Tienen que pagar una caución de 60.000 soles cada uno y yo creo que sí la pueden pagar. Así, los señores ya salen absueltos. Ahí no importa si es convicto confeso o no, ya está”, sostuvo en diálogo con La República.

En esa línea, el progenitor mencionó que la justicia llega rápido cuando se trata de absolver. “Los jueces deben tener criterio. La Ley debe tener criterio. A mi hija la encontré en 2019. En marzo comenzó el COVID-19 y se paralizó todo (...) Ahora para la libertad, al día siguiente nomás, listo, ya está. No hay justicia ”, indicó.

“La Ley ya está ahí. Lo único que tienen que hacer es depositar el monto y están en libertad. Esto no lo puede variar nadie porque así funciona el Perú. Yo voy a esperar eso, ya perdí ya, pero voy a perder bien. Si tienes plata, bien. Si no tienes dinero, mal. Esa es la verdad del Perú. Voy a esperar este resultado que se va a dar en cualquier momento”, agregó.

Por otra parte, el padre señaló que no iba a apelar ello y que dejará que continúe. “Si yo voy a estar presentado papeles, ¿de qué vale? De nada. Solamente, ya esperar que le den libertad. Honestamente, he perdido la fe. Ahora, el Poder Judicial hace todo a su tiempo. ¿De qué justicia hablamos? Que se cumpla la ley. Me tocó perder ahora. Es muy triste porque la justicia en el Perú no existe. Es tanta la indignación que siento ”, añadió.

Denunció maltrato

El padre aseguró que hubo maltrato durante el juicio cuando presentó sus alegatos y versión frente al juez Roberto Sucno Jara. “Estoy solicitando una copia del juicio para que vean cómo nos han tratado y ahí ven cómo me responde la fiscal”, dijo.

A fines de abril, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables manifestó su preocupación por el caso y la pronta liberación de los acusados. Lamentablemente, esto se llegó a cumplir.