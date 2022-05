SJL: cierran empresa de seguridad que patrullaba con armas de fuego sin tener licencia

Cansados de la delincuencia que viven día a día, los vecinos de San Juan de Lurigancho pagaban alrededor de 20 soles a diario por seguridad particular. Sin embargo, no se percataron de que una de estas empresas no contaba con autorización de funcionamiento ni con el registro para portar armas de fuego.

Fue así que agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sudamec), intervinieron a la empresa privada de seguridad The Best Security SAC, que tuvo que ser clausurada por laborar sin los permisos correspondientes, según lo publicado por Correo.

“Integrantes de la mencionada empresa cobraban S/ 20 diarios por el servicio de patrullaje en motocicletas a vecinos de la urbanización Santa Elizabeth. Según información periodística, el mismo personal aseguraba que empleaban armas de fuego para el resguardo”, notificó el Ministerio del Interior.

Tras la intervención, el representante legal de The Best Security SAC mencionó que la firma se encuentra inscrita en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), pero aún no han tramitado la autorización que les permitiría ofrecer el servicio de seguridad privada, informó el Mininter.

No contaban con registro para portar armas

El sistema de la Sudamec corroboró que dicha empresa no contaba con un registro de armas de fuego, así como una licencia de funcionamiento municipal ni otros documentos que son necesarios para poder brindar este tipo de servicios privados de seguridad.

De esta manera, la Policía dispuso la intervención y ubicación de los responsables que brindaban sus servicios en las calles de SJL.

Este caso quedó a cargo de la Depincri 1 de San Juan de Lurigancho junto con el Ministerio Público.