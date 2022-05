SJL: extorsionadores con máscaras de Chucky exigen el pago de S/ 5.000 a empresario

Un joven emprendedor recibe constantemente amenazas contra su vida y la de su familia por un grupo de delincuentes que se encarga de enviar mensajes y videos exigiendo el pago de S/ 5.000. Los extorsionadores ocultan sus rostros con máscaras de Chucky y aseguran que, si no reciben su pago, quemarán la licorería de la víctima , ubicada en San Juan de Lurigancho.

“Los videos que me han mandado son explosivos y armas”, relató el joven, decidido a resguardar su identidad para evitar represalias, para América Noticias.

De acuerdo al material visual difundido en el noticiero, los extorsionadores portan la máscara del muñeco poseído y maniobran un arma mientras amenazan la integridad del negocio y la del empresario, de no pagar el montó que exigen.

“Me escriben que tengo que depositar un dinero. El monto es de 5.000 soles. A lo cual, si es que yo no respondo, o no negocio con ellos, iban a atentar contra mi vida y contra la vida de mi familia”, relató la víctima de extorsión.

Según el joven, todo inició semanas después de haber inaugurado su licorería en San Juan de Lurigancho, hace tres meses. Los mensajes de extorsión le llegan mediante WhatsApp y los delincuentes muestran explosivos, armas de fuego y municiones a fin de amedrentarlo.

Una de las primeras amenazas dice: “Esta es la primera advertencia. No vas a querer que dejemos estas dinamitas o granadas en la puerta de tu casa. Mira bien antes de salir a la calle porque te tenemos a ti y a toda tu familia bien ‘chequeaditos’”.

En otro de los mensajes, los delincuentes manipulan al empresario e indican que del pago que exigen depende la tranquilidad de su familia y la de él. Los hampones advierten que, en caso de que el joven no pague, lanzarán dinamitas a su negocio .

“Sacaron el nombre, me dijeron, empezaron así a amenazarme de muerte. A lo que yo les corté la llamada y me mandaron mensajes de WhatsApp amenazándome de muerte, extorsión a mi familia. Los videos que me han mandado son explosivos y armas de fuego”, continúo la víctima. “Me contactó una persona, dijo que había recibido el mismo video hace un año allá en Trujillo”, añadió.