La tortura para sacar citas en el hospital Honorio Delgado de Arequipa

Son las 10.30 de la mañana y una fila larga de más de 100 pacientes continúa esperando por sacar cita en una de las ventanillas del hospital Honorio Delgado Espinoza. El problema de las largas colas para los pacientes retornó al nosocomio. No hay director al momento que lo solucione.

Desde varios días atrás, el nosocomio soporta una avalancha de usuarios en busca de atención . En un momento se pensó que era la huelga de los trabajadores el motivo, pero el problema sigue. Este panorama contrasta mucho con lo dicho por la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez: “Los invito a visitar el Honorio Delgado, están haciendo un buen trabajo”.

“Deben poner más ventanillas”, se queja un paciente. “No hay orientadores”, reclama otro. “Volvamos al anterior sistema de entrega de citas”, pide una señora. El actual director del establecimiento, Juan Carlos Noguera, dispuso que desde este mes las citas se entreguen por el Sistema de Referencia y Contrareferencia - REFCON. Consiste en que un paciente sea referido mediante el sistema y es el hospital quien deberá llamar al paciente para comunicarle fecha y hora de la cita. Luego se deberá hacer una validación (trámite adicional implementado para los que se atienden por primera vez) y sacar un ticket.

La medida para algunos de los usuarios no es la adecuada y no sería la solución como se puede ver.

Testimonios de pacientes

Verónica López - Comerciante de Juliaca

Tengo un tumor en una de mis mamas. Se calienta demasiado y muchas veces el dolor es muy intenso . Me hicieron una biopsia y quiero saber que es lo que debo hacer en adelante. Acudí al centro de salud Cono Sur de Juliaca (Puno) y me dieron una cita de referencia para el hospital Honorio Delgado. Partí de Juliaca, donde vivo, hacia Arequipa, cerca a las 10.30 horas. Tras cinco horas de viaje, llegue a las 5.00 de la madrugada. Me encontré una larga cola. Cuando tramité mi referencia me dijeron que estaba mal hecha. Colocaron consultorio externo, pero no la especialidad que debe ser Obstetricia. Si me dan mi cita tiene que ser hasta mañana (17de mayo) porque no tengo donde quedarme.

René Suyco - Carpintero

Por la mañana hace un frío tremendo. Por eso, traje mi manta. Llegué a las 6.00 horas y pasaron más de cinco horas en que estoy haciendo cola para una cita médica de neurología. Seguro me darán cita para otra fecha. Me refirieron al hospital de la posta de Ciudad Municipal de Cerro Colorado, porque no cuenta con esa especialidad. Necesito medicamentos para el tratamiento de mi Parkinson que cada día empeora (muestra su mano temblando). Debería venir por la receta cada seis meses, pero por la pandemia no pude hacerlo. Aunque tengo Parkinson trato de seguir trabajando como carpintero. Es injusto que solo haya una ventanilla para sacar citas. Deben poner más personas.

Fidela - Pobladora de Espinar

El centro de salud de Pallpata, en la provincia Espinar (Cusco), me refirió a Arequipa. Tengo que sacar cita para pediatría para mi hijo de cinco meses de nacido. No puedo darle de lactar y a través del SIS (Seguro Integral de Salud) me dan nueve latas de fórmula para su alimentación . Sin embargo, estoy muy preocupada porque la referencia no aparece en el sistema del hospital. El centro de salud parece que no hizo bien el procedimiento. Viaje cinco horas de Espinar con mi esposo y mi hijo y sería un gran gasto tener que volver sin nada, sin la fórmula. Me sería muy difícil volver a Arequipa, tenemos que trabajar. Me dicen que es más cerca ir a la ciudad de Cusco, pero no es así. Arequipa está más próxima.

María Díaz - Pobladora

He madrugado para sacar una cita médica para cirugía cardiovascular. Desde el centro de salud 4 de Octubre pedí que me refirieran otra vez para el hospital Honorio Delgado. Tengo varices y quiero que me den un tratamiento y seguimiento a la enfermedad. Para sacarme una tomografía el 24 de abril, demoraron casi un mes. Ahora para que me den los resultados ya transcurrió más de tres semanas. Uno tiene que esperar meses para seguir su tratamiento. Siento que antes era más rápida la atención. Ahora que lo han trasladado todo afuera, hay que hacer varios trámites. Luego que saques tu cita debes hacer una validación, y el día de la cita tienes que sacar un ticket.

Tania Ticona - Pobladora