Intransigencia complica diálogo en conflicto de Las Bambas

El diálogo para solucionar el conflicto social de Las Bambas se complejiza. La Presidencia del Consejo de Ministros y las comunidades no ceden, anteponen sus condiciones para el encuentro. El gobierno ya envió una tercera carta para concretar la cita solo con los representantes de las comunidades, pero estas piden que el diálogo sea con la población de Chila, Choaquere, Fuerabamaba, Chuicuni, Huancuire y Pumamarca.

La última invitación es para hoy, a las 10 de la mañana, en la cancha sintética del Instituto Superior del Instituto de Challhuahuacho. Hasta el cierre de nuestra edición, los comuneros no respondieron formalmente al documento.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, encabeza la comisión de alto nivel que aguarda el diálogo desde el último domingo. El encuentro no fue posible debido a la ausencia de los dirigentes, quienes argumentaron que la invitación llegó muy tarde. Solo enviaron a sus delegados. “Nosotros no actuamos por nuestra cuenta, la comunidad decidió que enviemos a nuestros delegados, pero (el gobierno) no quiso hablar con ellos”, respondió Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba.

Sin embargo, en las redes sociales circularon fotografías de los dirigentes en un evento futbolístico de la comunidad. Habrían priorizado dicha actividad al diálogo.

Sobre la reunión de hoy, Vargas señaló que está en evaluación. “Nos vamos a reunir hoy (ayer por la noche) y también mañana temprano con las demás comunidades. El gobierno nos está condicionando a que el diálogo sea solo con unos cuántos acreditados , eso no quiere la comunidad. Tenemos que evaluar si levantamos la medida de fuerza que es lo que nos han pedido que va a garantizar que cumplan con nosotros”, declaró.

El asesor de Fuerabamba, Luis Muñoz, ratificó que la decisión será entre todas las comunidades. “Vamos a redactar una carta y responderemos”, anunció.

Huelga de hambre

Entre tanto, los trabajadores que dependen de la empresa MMG Las Bambas anunciaron que retomarán las protestas desde mañana y entrarán en huelga de hambre debido a la paralización de la minera hace casi un mes. Desde el 20 de abril la extracción de cobre se detuvo oficialmente ante la invasión de las comunidades de Fuerabamba y Huancuire. La última permanece en el tajo Chalcobamba de la empresa.

Premier agrava el conflicto en Las Bambas

Las declaraciones del premier Aníbal Torres, ante el pleno del Congreso sobre su temor de ser secuestrado de acudir al diálogo con las comunidades, solo complicó el conflicto social. El asesor de las comunidades calificó de racista al primer ministro . “Las seis comunidades se encuentran molestas, indignadas por las últimas declaraciones del premier, quien señaló que no quiso asistir a una reunión por miedo a ser secuestrado. Eso demuestra desconocimiento. Ve a los comuneros como delincuentes u organizaciones criminales”, criticó.