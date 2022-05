Callao: madre denunciaba la desaparición de su hija y esta aparece en transmisión en vivo

Tras casi cuatro días desde su desaparición, una menor de 15 años se reencontró con su mamá, quien estaba desesperada por encontrarla. La mañana de este martes 17, una madre de familia, identificada como Madeley, iba a denunciar la desaparición de su hija durante una transmisión en vivo del programa América Hoy, sin esperar lo que iba a suceder.

Justo minutos antes de iniciar con la transmisión, la menor apareció y ambas se dieron un abrazo y lloraron juntas. Cabe precisar que nadie sabía nada de la joven desde las 2 de la tarde del pasado sábado 14, cuando se dirigía a una bodega de la zona de Bocanegra, en el Callao.

Luego que terminaron de abrazarse, la adolescente ingresó a su vivienda y la madre se mantuvo frente a cámaras.

“En lo personal siempre le he dado educación a mis cuatro hijos, viajo, soy una negociante con buena educación y se me hizo imposible que haya desaparecido”, dijo al magazine.

Además, la madre, quien aún no había conversado con la menor, señaló que presume que un hombre se la habría llevado con engaños.

“Vi que un muchacho tenía la foto de mi hija en su portada de Facebook y le mandé mensajes diciendo que me la devuelva, pero me juró que no la tenía... Entonces comenzó a confundirse diciendo que era de Tingo María y luego que vivía en Ica, y ahí noté que este la tenía”, relató la progenitora.

Madeley contó que recibió una llamada desconocida donde pudo conversar con su hija, pero ella le contestó de manera cortante. Cabe precisar que en ese momento aún desconocía el paradero de la menor.

“A ella la estuvieron manipulando, alguien estaba a su costado, y luego llamé a la prensa”, puntualizó.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).