Surco: sujeto que grabó a menor de edad en cancha de tenis fue detenido

Un sujeto de 40 años fue detenido por la Policía Nacional del Perú y personal del serenazgo de Surco, luego de que un maestro notara que estaba filmando y tomando fotografías a una de sus alumnas.

“A una de las menores le estaba tomando fotos y filmando. Me acerqué y pregunté si era familiar de la menor, me dijo nervioso que era su tío; sin embargo, los papás de la niña que estaban más cerca dijeron que no, que no era su familiar. Ahí llamé a las autoridades. En el celular está todo”, dijo el profesor de la academia a las cámaras de Latina Noticias.

Asimismo, la encargada de realizar el registro de alumnos nuevos y dar costos de las inscripciones indicó que el agresor acudió a la academia de tenis en reiteradas oportunidades solicitando información de los cursos que ahí se dictaban.

“Él vino, me dijo que era profesor. Luego preguntó por los horarios de clases y los costos. Regresó varias veces a la academia”, precisó.

El personal de la municipalidad de Surco indicó que efectivamente pudieron confirmar lo denunciado por el docente, en el celular del sujeto se encontraban las imágenes de la niña.

Finalmente, las autoridades lo condujeron a la dependencia policial más cercana para que se realicen las diligencia correspondientes y será investigado por violación a la intimidad.