SJM: adultos mayores viven en la calle luego que su hermana los desalojara de su vivienda

Una pesadilla es lo que viven dos hermanos, adultos mayores, que han sido obligados a retirase de su vivienda ubicada en San Juan de Miraflores. Esto sucedió luego de que su hermana menor presentara una orden de desalojo con información falsa.

“No nos enteramos del oficio de desalojo en ningún momento, esto debió ser notificado a nuestro domicilio o al abogado. Mi hermana Mercedes Pantal Rojas es quien está pidiendo esto, es la última de todos los hermanos. Nosotros somo 9, nosotros estamos siguiendo la voluntad de nuestro padre, quien dijo que la casa se mantuviera y que cada uno tiene su cuarto. El que quiere que viva aquí, si no, que se retiren voluntariamente, pero la casa no se vendía”, precisó otra de las hermanas a TV Perú.

Asimismo, indicó que el día de desalojo la orden que tenía la Policía Nacional del Perú no estaba a nombre de ellos, sino a nombre de sus sobrinos, quienes no han vivido ni viven en dicho lugar. Además, precisó que los agentes ejercieron demasiada violencia contra ellos para intentar sacarlos de su hogar.

“La orden de desalojo está a nombre del hijo de mi hermana, quien no vive acá. Han sacado todo, las puertas han sido rotas. El desalojo ha sido con mucha violencia, cuando yo he querido indicarles que los documentos no son los correctos me han torcido el brazo, yo estoy tomando medicamentos”, señaló.

Finalmente, el hermano que fue desalojado indicó que no se explica por qué su hermana menor los saca de su casa, pues él es de condición humilde y se gana la vida realizando cachuelos como maestro de obra.

“Yo me gano la vida en construcción, y cuando no tengo, no le pido nada a nadie. No molesto a nadie, el día del desalojo me han sacado desde la lavandería hasta la sala, un grupo de personas me sacó, me golpearon. Yo soy el hijo mayor, no puede ser que me boten así como un delincuente. Mis ahorros están adentro, no los puedo sacar”, indicó entre lágrimas.