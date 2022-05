Jesús María: paciente fallece tras caer en ducto del Hospital Rebagliati

Lodisio Villegas Arco de 72 años se encontraba hospitalizado mientras se recuperaba de un cuadro de septicemia en el Hospital Rebagliati, ubicado en Jesús María; sin embargo, el caer a un ducto de varios metros de profundidad hizo que pierda la vida.

Según una de sus hijas, una enfermera se comunicó con ellos por la noche indicando que su progenitor había desaparecido y quizás estaba en su vivienda. Asimismo, les dijo que de ser el caso por favor lo regresaran al nosocomio.

“Me pregunta: ‘¿Señora su papá está ahí, en casa?’ Yo dije: ‘¿Qué?, ¿cómo mi papá va a estar acá? Está internado. Ella me dice: ‘Lo que pasa es que a su papá no lo encontramos, está perdido. No sé, de repente habrá querido irse a su casa o de repente se ha ido a comprar una galletita’. Y le digo que a mi papá no le hemos dejado ninguna platita, señorita, cómo va a salir”, indicó la mujer a América Noticias.

Horas más tarde de haber recibido la llamada deciden ir al nosocomio a buscar a Villegas. Al llegar al lugar e indicar que padre se encontraba desaparecido se sorprendieron, pues nadie lo estaba buscando, por lo que decidieron recorrer el lugar por su propia cuenta.

“Vimos una pantufla de él cerca a los ductos, luego bajamos al primer piso. Al costado de la pared hay una puerta pequeña será de 50 centímetros. Dice la enfermera que esta puerta estaba entreabierta y se le dio la ocurrencia de abrir y ahí encontraron la pantufla de mi papá”, relató Villegas.

El Hospital Edgardo Rebagliati se pronunció al respecto y mediante un comunicado señalaron que sí se encontraban buscando al hombre; sin embargo, continuarán con las investigaciones del caso para saber cómo habría fallecido el señor.