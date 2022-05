Arequipa: postulantes a postgrado en la UNSA denuncian irregularidades en examen virtual

Este lunes 16 de mayo, un grupo de postulantes a un posgrado en la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa) de Arequipa realizó una protesta en el frontis del rectorado de la casa superior de estudios. Los manifestantes denunciaron irregularidades en el examen virtual que se tomó el último domingo 15 de mayo para acceder a una vacante.

Afirmaron que tuvieron problemas para ingresar a la plataforma del examen que se tomó por la modalidad virtual, mientras que algunos no pudieron hacerlo. Un grupo aparte de postulantes señaló que no podían pasar de pregunta en pregunta, y no pudieron reingresar. Por ende, dejaron de rendir su examen.

Una postulante indicó a La República que, pese a todo ello, la Unsa publicó resultados del examen , sin consignar los puntajes que sacaron los ingresantes. “Ha habido problemas al ingresar, a las tres de la tarde no ingresaban, otros lo hicieron después, salían errores. Después salieron resultados a las 3.00 de la mañana, no han salido puntajes, cuando se ha visto eso en un examen de admisión”, declaró.

Estos malestares le fueron alcanzados al director de la Escuela de Posgrado. Según uno de los profesionales, él les indicó que ninguno de ellos saldría perjudicado. No obstante, se publicaron los resultados. Los profesionales se contactaron mediante un grupo de WhatsApp y contabilizaron a cerca de 400 perjudicados.

Ante esta situación, demandaron que el examen sea anulado, pues al no poder rendir adecuadamente la evaluación, no pudieron ser calificados.

Tras la protesta, los postulantes fueron invitados a reunirse con el director de la Escuela de Posgrado a las 2.00 p. m..