Arequipa: obreros de Hospital Maritza Campos reclaman por demora en pagos

Roberth Orihuela

Los obreros de construcción civil que laboran en la construcción del Hospital Maritza Campos en el Cono Norte de Arequipa iniciaron una huelga indefinida. Reclaman que el consorcio constructor les debe 2 meses de sueldo y hace un año no les depositan su AFP. Al respecto, desde la empresa se comprometieron a pagar este jueves y acusaron que la demora fue porque el Gobierno Regional de Arequipa no cumple con dar el dinero de los avances valorizados de la obra.

Este lunes, los obreros hicieron un plantón en la obra de construcción del hospital y luego marcharon por la avenida 54. Contaron con el apoyo de otros trabajadores de construcción civil desempleados. Walter Mestas, representante de los huelguistas, señaló que la empresa no cumplió sus compromisos y por eso iniciaron la huelga . “Paralizaremos mientras no nos paguen”, aseveró.

En tanto, representantes del Consorcio Hospitalario Sur, encargado de la obra, acotaron que el Gobierno regional demora mucho en aprobar los avances valorizados . Señalaron que recién el viernes les pagaron S/ 2 millones, y con eso realizarán la transferencia a los obreros.

“Tenemos el compromiso de pagar. No había dinero. Sobre la AFP, el problema es que muchos obreros se han pasado de la ONP a la AFP, ese trámite toma tiempo. No dejaremos de cumplir nuestros compromisos. Es más, a pesar de la crisis, hemos mantenido a los trabajadores, aunque no había muchas partidas por ejecutar, con el fin de que no queden desempleados”, indicaron.

