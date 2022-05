SJM: emprendedora inaugura negocio y queda en quiebra tras robo de 18.000 soles

En San Juan de Miraflores, una joven y su esposo fueron interceptados por dos delincuentes armados cuando salían de su negocio recientemente inaugurado en el jirón Los Sauces, en Pamplona. La pareja portaba la suma de 18.000 soles que pensaban depositar en una entidad bancaria a la que se dirigían.

“Acababa de cerrar la tienda y estaba con la cartera, junto con mi esposo, ya subiendo a la moto lineal que él tiene. Entonces él se olvida su llave y yo bajo a la tienda para recogerla; en ese momento, veo una moto lineal con dos tripulantes. El copiloto viene y me apunta con un arma de fuego en la cara, lo único que hice es decirle ‘toma’ (el morral). Mi esposo no se había dado cuenta porque estaba con el casco y los audífonos, pero, cuando él voltea para un costado, también lo estaban apuntando en la cabeza. No quiso soltar el celular y le rastrilló el arma en la cabeza, yo le pedí que por favor lo dé”, narró la afectada a La República.

La mujer denunció que, en pleno atraco, un patrullero de la comisaría de Pamplona II llegó a la avenida y no hicieron nada para evitar el asalto, debido a que no eran de la jurisdicción. “Eran tres policías, uno atrás y dos adelante, solo atinaron a voltear en vez de cerrarles el pase, ninguno bajó, los siguieron solo hasta el semáforo, ninguno se acercó a preguntarme nada”, señaló.

Al día siguiente, sábado 14 de mayo, los mismos criminales habrían intentado ingresar al negocio de la joven pareja, ya que las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a dos sujetos con una cizalla, mientras intentaban romper los candados. “El vecino del frente llamó a las dos de la mañana, sus cámaras pueden captar hasta acá, llegamos y llamamos a la comisaría, pero nunca llegaron”, lamentó.

De acuerdo con residentes de la zona, los hechos delictivos son constantes. Según afirmaron, solo el día viernes 13 de mayo, fueron testigos de tres robos en la misma cuadra.