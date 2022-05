Los Olivos: sujeto intentó huir tras provocar un accidente de tránsito

Un conductor intentó darse a la fuga tras provocar un choque en el cruce de la avenidas Carlos Izaguirre y Universitaria, en el distrito de Los Olivos. El sujeto, que estaba en aparente estado de ebriedad, impactó su vehículo contra un taxi y provocó múltiples daños.

El accidente ocurrió cuando el chofer se pasó la luz roja del semáforo y chocó contra un taxista. Luego, al percatarse que ocasionó un accidente de tránsito, quiso huir y no le importó dejar abandonada a toda su familia, que se encontraba dentro del carro.

“Yo vi que, del otro lado, vino el carro y chocó. Luego, el señor abrió la puerta y se fue, no le interesó dejar a su familia. Yo lo perseguí para detenerlo y, al parecer, el conductor estaba en estado de ebriedad”, declaró un transeúnte a Canal N.

El aparatoso accidente ocasionó que los autos queden empotrados en un poste de semáforo.

Un joven, quien presenció lo sucedido, evitó que el conductor del auto gris escape. Su accionar provocó que la familia del responsable del accidente lo agreda.

“Sus parientes, al ver que lo atrapé, de lejos me comenzaron a reclamar, de una forma muy violenta, y una señora se me acercó y me tiró una fuerte cachetada que me dejó sin habla”, precisó el testigo a Canal N.

Los conductores involucrados fueron llevados a la comisaría de la zona para que pasen el examen de dosaje etílico y que la Policía Nacional del Perú continúe con las pericias correspondientes.