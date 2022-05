La Victoria: accidente vehicular dejó tres heridos en la Vía Expresa

La madrugada de este domingo 15 de mayo, un accidente de tránsito dejó tres heridos. El hecho ocurrió en la Vía Expresa de Paseo de la República, frente al estadio Nacional, ubicado en el distrito de La Victoria.

Según América Noticias, al conductor del auto plomo de placa B2Y-563, identificado como Walter Montenegro, le habría ganado el cansancio, por lo que terminó chocando contra un vehículo rojo de placa D1A-152.

“El carro ha estado malogrado. El carrito rojo. Yo he tenido una pestañada y ya no logré frenar. De verdad, yo me pestañeé. Estaba haciendo taxi”, dijo Montenegro.

Se supo que el carro de placa D1A-152 se encontraba estacionado debido a que había tenido una falla mecánica. Asimismo, el medio de comunicación informó que el conductor del vehículo impactado resultó herido, al igual que las dos pasajeras del auto plomo.

Hasta el lugar llegaron los bomberos quienes socorrieron a los involucrados y apoyaron a los agentes policiales a que el tránsito de la zona no se vea afectado. Finalmente, los agraviados fueron trasladados a una clínica local. En tanto, las investigaciones quedaron a cargo de la comisaría de La Victoria.

Canales de ayuda

Recuerda que ante un accidente de tránsito, los números de teléfono a los que se debe comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.