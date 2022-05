“Sin seguridad no hay turismo ni inversión en Piura”

Piura. Gracias los atractivos turísticos y empresas privadas que hay en el Bajo Piura, esta zona es vista con mayor potencial económico como lo representa la provincia de Sechura. No obstante, este lugar ha sido blanco de la delincuencia en las últimas semanas. Uno de los últimos actos vandálicos ocurrió el viernes contra la empresa de transporte Unidos Bajo Piura, donde tres delincuentes con armas de fuego subieron a un bus para robar a los pasajeros sus celulares y dinero en efectivo que superó los S/ 10.000.

Ante este panorama que mantiene en pánico a la región, el exalcalde de Sechura Armando Arévalo Zeta criticó la poca capacidad de respuesta de las autoridades de la Policía Nacional del Perú frente a los innumerables casos delictivos, ya que ahuyentan a la inversión privada y al turismo, lo cual genera impactos negativos en la economía regional.

El Médano Blanco es uno de los atractivos turísticos de Sechura. Foto: GORE Piura

En ese sentido, advirtió que en esta región el turismo estaba creciendo paulatinamente, pero que los casos de delincuencia han hecho que el empresariado se vaya a otras regiones. Por ello, dijo que la economía peligra ante el incremento de la inseguridad ciudadana.

Demandó que las autoridades del Gobierno Regional de Piura tomen acciones inmediatas para evitar más muertes y asaltos millonarios a empresarios y trabajadores que a diario denuncian robos a mano armada.

“Los espacios que antes eran pacíficos están siendo tomados por la delincuencia. Esto implica una reacción. Si no hay seguridad, no podemos hablar de desarrollo. Nadie quiere invertir en una ciudad insegura; es decir, sin seguridad no hay turismo ni inversión”, expresó.