Niño llamado Cristiano Lionel tiene rara enfermedad y necesita 6 operaciones

Suena la canción “Porque yo creo en ti” y Cristiano Lionel Junior empieza a bailar y se emociona al escucharla. El niño de solo 2 años y 4 meses es un luchador de la vida. A su corta edad, persevera por alcanzar su sueño de ser futbolista.

El menor sufre el síndrome de Apert, una enfermedad rara que afecta la forma del cráneo y rostro y que dificulta su respiración. Sus padres recuerdan que les chocó bastante al conocer la situación de salud de su hijo.

“Sí me chocó (...) al no ver sus manitos ni sus piecitos, (como) ver que lo intubaron. A él lo desahuciaron cuando nació. Dijeron que si no aprendía a respirar por la boca se iba a morir”, recuerda la madre del menor.

“Nunca pensé que mi hijo iba a nacer así. Paro con él las 24 horas. Da alegría. Siempre se la ingenia para estar cogiendo sus juguetes y más cosas”, detalla su padre.

Su progenitor indica que la actual pandemia de la COVID-19 les afectó bastante, por lo que ya no pudieron seguir laborando en su negocio ubicado en San Martín de Porres. Ante ello, decidieron ir a vender ceviche a las calles, muy cerca del Hospital del Niño en Breña. En ese lugar, Cristiano Lionel va a a sus consultas dos o tres veces a la semana.

“Cualquier molestia, debemos dejar el negocio”, lamentan los padres. El menor también es considerado como el ‘amuleto de la selección’ porque siempre que va la selección gana los partidos.

Christian Cueva, jugador de la selección peruana, le regaló una camiseta autografiada para que los padres puedan realizar un sorteo y así tener más para el tratamiento del menor.