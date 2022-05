Línea 1 del Metro: pese a que es obligatorio, todavía hay pasajeros que no usan bien la mascarilla

Con información de Jessica Merino/URPI-LR

Por los bajos índices de contagios y muertes por la COVID-19, el Gobierno eliminó el uso de la mascarilla en lugares abiertos. Sin embargo, el cubrebocas sigue siendo obligatorio en zonas de gran aglomeración, como el transporte público y el Metro de Lima.

En ese marco, la República visitó la estación Caja de Agua, ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), para observar el comportamiento de los pasajeros.

Durante el recorrido, se pudo apreciar que varios de ellos respetaban la medida; no obstante, otros hacían caso omiso y no tenía bien colocada la mascarilla que protege de la COVID-19 y otras enfermedades virales.

“Los pasajeros deben llevar doble mascarilla quirúrgica o una KN95. Recomendamos a los usuarios que mantengan la distancia y cumplan con los protocolos que el Estado ha dado. En caso tuviesen algún síntoma, sugerimos que no tomen el sistema del Metro”, sostiene a La República David Maticorena, jefe de Seguridad del sistema de transporte.

El aforo dentro de los trenes se redujo por la pandemia de la COVID-19, pero este regresó al 100% a inicios de abril, al igual que en el Metropolitano y otros medios de transporte. Así, se ha aumentado la visita diaria de pasajeros en el sistema ferrocarril, llegando casi a los 350.000 personas.

“No estamos registrando colas al ingreso de las estaciones. Normalmente, en las horas puntas podemos tener unos 5 minutos de espera en cada ingreso de las estaciones. El abordaje es de inmediato. El usuario ingresa, sube al andén y espera la frecuencia del paso de los trenes, que es de 3 minutos. El tiempo de una a otra es un promedio de 3 minutos y 56 minutos es el circuito total”, explica Maticorena.

La experiencia de viajar en tren

En varias estaciones del Metro de Lima se repitió lo mismo: el mal uso del cubrebocas. En algunos casos, incluso, los pasajeros estaban ingiriendo alimentos pese a su prohibición.

“Para dar el asiento he visto que se han organizado, ya les han programado que se tiene que dar asiento a los menores y adultos. Pero con el tema de la mascarilla, muchas personas lo ignoran y lo usan bajo la nariz. A veces el usuario o el personal ve eso y no lo corrige, yo he visto varias veces esa situación. Pasan y nos les dicen nada. A veces sí, otras no, pero hay personal que sí hace bien su trabajo”, narra la ciudadana Yuri Purra.

Ventilación en trenes

Los trenes, por disposición del Estado, optaron por abrir sus ventanas a fin de garantizar una “recirculación” de aire limpio y fresco desde el exterior.

“Los trenes cuentan con un sistema de recirculación interna, el cual presenta unos filtros que eliminan el 99% de bacterias y virus al interior. El sistema viene de fábrica. Con la pandemia, lo que hemos hecho es aumentar el flujo de aire abriendo las ventanas de los trenes”, precisó el jefe de Seguridad de la Línea 1.