Ica: familia se negó a pagar S/ 15.000 por cobro de cupos y les lanzan explosivos a su local

Ica. Cámaras de seguridad captaron el momento en el que un sujeto lanzó un explosivo al local de una familia al negarse a pagar cupos. Una de las personas denunció que ya recibieron amenazas previamente al incidente y les pidieron S/ 15.000.

“Para nosotros ha sido una completa sorpresa. En mi vivienda escuché un fuerte explosivo y salimos a ver. Nosotros, el otro día, recibimos amenazas en mensaje y ahora ya no vivo tranquila. Estoy viviendo con temor. Pido a la Policía mayor seguridad ”, indicó en Latina.

Así también, la víctima precisó que sus padre se han visto psicológicamente afectados por el hecho. “Pido al ministro (del Interior) que ponga como zona roja a Pisco”, dijo. Por otra parte, la integrante de la familia manifestó que las amenazas han empeorado y podrían atentar contra su familia.

La agraviada ya alcanzó la información de la Policía; sin embargo, no ha obtenido una respuesta favorable. “Me han dicho que todo es un proceso y no es así. Yo temo por mi familia. Están esperando que le pase algo a alguien para recién actuar”, precisó.

Ica no ha sido puesto en estado de emergencia por delincuencia. No obstante, muchos piden ello. Asimismo, los casos de extorsión aumentan en el país, ya que no es el único caso reportado. Recientemente, en San Juan de Lurigancho, extorsionadores incendiaron la casa del empresario Javier Vargas luego de pedirle cupos por su restaurante.

En ese momento, la Policía sí brindó su apoyo para determinar a los responsables del hecho.