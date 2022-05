Picanterías exponen lo mejor de la comida cusqueña en feria

Cusco. Más de una veintena de las más reconocidas picanterías de la ‘ciudad imperial’, entre este sábado y domingo, expondrán lo mejor de la gastronomía cusqueña en la feria Picanteada 2022, que se desarrolla en la céntrica plaza San Francisco.

La actividad es promovida por la Municipalidad Provincial del Cusco y tiene como finalidad impulsar el turismo gastronómico de la región, a fin de generar la reactivación económica en medio de la pandemia de la COVID-19.

Locales tradicionales como Las Manuelitas, El Dorado, La Chomba, entre otras ofrecieron lo mejor de sus cartas como soltero de kuchikara (pellejo de chancho), chicharrón cusqueño, lechón, malaya frita, así como el plato bandera de la región: chiriuchu, acompañado de la chicha de jora y la frutillada.

Para la atención al público, se habilitó un patio de comidas; sin embargo, la organización no había previsto el gran número de asistentes. Muchos comensales se quejaron de la falta de espacios.

“Debieron ver el tema de la atención, no es buena; de la comida no nos quejamos, pero muchos quedamos sin asientos y mesas, ojalá se corrija”, dijo una asistente que no ocultó su malestar.

La feria continuará este domingo, en la plaza San Francisco, desde las 10.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.