Chiclayo: presidenta y director de la SBCH incumplirían perfil para desempeñar funciones

El Decreto Legislativo n.° 1411-2018 establece los lineamientos para el funcionamiento, estructura orgánica y actividades de las sociedades de beneficencia en el país. En este contexto, el director Edgar Tello, quien es representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) denunció que esta normativa se habría vulnerado con la designación de Darío Ramos y Angela Zavaleta como director y presidenta, respectivamente de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo (SBCH), pues no cumplirían con los requisitos. Es por eso que pidió la intervención de la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.

Es preciso indicar que con la Resolución n.° 2180 del 18 de mayo de 2020, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH), Marcos Gasco designó a Darío Ramos como director; mientras en enero de 2022 a Angela Zavaleta como presidenta de la institución.

PUEDES VER: Lambayeque: directivo del CIL con presunta responsabilidad penal en caso 14 compactadoras

Caso Darío Ramos

De acuerdo a los lineamientos de dicho decreto para la designación de un director para la SBCH, se debe acreditar experiencia laboral mínima de 5 años en entidades públicas o privadas, de los cuales, 2 años deben ser en temas vinculados a materias sociales.

Sobre este punto, Edgar Tello precisó a La República que Darío Ramos no cumpliría con este requisito, ya que se desconoce qué trabajos desarrolló antes de ser designado como subgerente de Coordinación de Alcaldía de la MPCH en la gestión de Marcos Gasco.

“El director (Darío Ramos), no solo integra el directorio, también es funcionario municipal desde el inicio de la actual administración. En su momento se tomó acciones, pues no se habría acreditado su experiencia laboral, pero no hubo respuesta favorable. Hay injerencia política” , subrayó Tello.

Marcos Gasco designó a dos representantes en el directorio de la SBCH. Foto: Clinton Medina/ La República

Zavaleta vive en Monsefú, según Reniec

Respecto a Ángela Zavaleta, manifestó que no reside en el ámbito de la jurisdicción de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo, tal como lo exige la norma, que incluso especifica que sea en los dos últimos años.

PUEDES VER: ARCC presentó internacionalmente proyectos para drenajes pluviales en Lambayeque y La Libertad

Es preciso indicar que La República verificó que la ficha Reniec de Ángela Zavaleta consigna su domicilio actual en el distrito de Monsefú, donde postuló a la alcaldía en 2018. También fue funcionaria del municipio chiclayano.

A su turno, el regidor de la MPCH, Orlando Puell coincidió con Edgar Tello, al pedir que la Contraloría y el Ministerio Público deben actuar conforme a sus competencias a fin que se determine si se cometió o no un delito. “Es importante que las entidades que administran justicia investiguen”, remarcó.